Сковорода будет как новая: секрет советской бабушки

Нет ничего более раздражающего, чем наблюдать, как идеальный блинчик рвется пополам при попытке его перевернуть, а кусочки мяса остаются приклеенными ко дну вместо того, чтобы аппетитно подрумяниться. Постоянное прилипание еды превращает готовку в нервное испытание. Решить эту проблему можно простым способом, который знают все советские бабушки.

Сначала нужно обезжирить сковороду горячей водой с пищевой содой. Затем прокалить ее с тремя столовыми ложками соли, помешивая, пока кристаллы не пожелтеют и не появится легкий дым, пишет Марина Жукова в своем блоге.

После этого следует разогреть сковороду с тонким слоем подсолнечного масла, распределить его кисточкой по всей поверхности до появления дымка, а остатки убрать бумажным полотенцем. После такой обработки даже яичница не будет прилипать к дну.