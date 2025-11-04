Как быстро очистить чайник от накипи: простые, но эффективные способы

Накипь в электрическом чайнике появляется с удивительной скоростью. Всего за несколько недель на стенках уже образуется известковый налет. Он не просто ухудшает качество воды, но и сокращает срок службы прибора, заставляя его работать с повышенной нагрузкой и потреблять больше энергии для нагрева.

© ГлагоL

В борьбе можно использовать уксус, но есть более эффективный метод — обычная кока-кола. Всего 300 мл этого напитка удаляют даже стойкий налет после одного кипячения. Колой также можно очистить душевую лейку или унитаз от ржавчины. Все дело в ортофосфорной кислотой.

Если газировки нет под рукой, воспользуйтесь лимонной кислотой. Одна упаковка на полный чайник воды после часового отстаивания вернет стенкам первоначальную чистоту, отмечает Ирина Полянская в своем блоге.

Пищевая сода — еще один проверенный вариант. Несколько столовых ложек с водой достаточно прокипятить, и накипь отслоится самостоятельно.

Конечно, самым очевидным средством в борьбе с накипью является столовый уксус. Ранее «ГлагоL» рассказал, как его применять, чтобы чайник сиял не только снаружи, но и внутри.