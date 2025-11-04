Осенние работы на участке: четыре обязательные задачи

Я на даче бываю практически круглый год: или приезжаю на выходные, или живу подолгу. Дом у меня теплый, удобный. Поэтому сезонность пребывания на даче — это не для меня.

И все осенние работы по подготовке к зиме у меня проходят под лозунгом: «не сделала, ну и ладно, завтра (на следующей неделе, в следующем месяце) сделаю».

Но иногда бывает, что завтра не успевает наступить, а становится поздно что-либо предпринимать. Так, например, в прошлом году тянула с укрытием роз до заморозков, а потом резко навалило снега и укрыть цветы уже не получилось.

Однако, есть несколько работ, которые я делаю (или контролирую, чтобы их сделали) обязательно.

Первое, и главное, это стрижка травы вокруг дорожек и подъезда. Зачем, спрашивается, косить траву под зиму? Дело в том, что трава зимой под тяжестью снега ложится по краям дорожки на покрытие и мешает их чистке. А зимой при чистке лопатой тропинок снег с мерзлой травой уже не поднять, лопата за них цепляется. За пункт по покосу травы у меня отвечает моя вторая половинка, а с меня только контроль))), ну и не лишним напоминание, чтобы успеть до холодов.

Второе — это ремонт дорожки к дому. Если плитка бухтит или не дай бог отрывается, то есть два решения данной проблемы. Вариант первый, самый простой и быстрый, — убрать ее с пути.Но, как, наверное, правильно заметит моя вторая половинка, вариант «для ленивых». Второй вариант — развести цементно-песчаный раствор и отремонтировать участок тропинки, что я в этот раз и сделала в аккурат до заморозков.

Третье — это слить воду изо всех емкостей как на участке, так и в бане, где у меня нет отопления. Если эту работу не провести осенью, то, как минимум, можно растапливать в душевой кабине ледяные куличи зимой, и как максимум, лишиться пары/тройки ведер, леек. Лейки и ведра после слива воды и перед уборкой на хранение лучше хорошенько помыть.

Заодно надо не забыть снять поливочный кран, опять же до заморозков. В противном случае придется покупать новый по весне, а также утеплить вывод трубы на улицу.

Четвертое — это чистка подъездной дороги от опавшей листвы и мха. Опять же для того, чтобы лучше чистилась дорога зимой. Кроме того, на перепревшей листве и замерзшем мху можно зимой сильно поскользнуться.

Это я делаю сама, и подметая дорогу, заодно прохожу по ней лопатой. Лопата счищает наросший за лето мох вместе со слоем земли, нанесенной ветром или муравьями, а также срезает под корень сорняки, проросшие в трещинах асфальтового покрытия. Зато зимой не будет особых проблем.

Вроде ничего не забыла, можно встречать зиму.

Я зиму очень люблю! Люблю, когда участок становиться белым, и деревья покрывает пушистая шуба снега. Мороз и солнышко, скрип снега под ногами. Это прекрасная пора, и я ее жду с нетерпением.