Самые необычные профессии питомцев — от снятия тревоги до поиска трюфелей

Мы привыкли видеть в собаках верных друзей и компаньонов. Но для многих питомцев этого мало! Сегодня они осваивают самые удивительные профессии. Их рабочий день проходит не в офисе, а на виноградниках, в больницах, на пляжах и даже на съемочных площадках. Оказывается, наши четвероногие друзья могут не только приносить тапки, но и спасать жизни, поднимать настроение и помогать находить настоящие сокровища.

Забудьте о стереотипах, что собачья служба — это только пасти овец или искать запрещенку. Современный мир открыл для чуткого нюха, интеллекта и безграничной эмпатии братьев наших меньших совершенно новые горизонты. Давайте отправимся в небольшое мировое турне и узнаем, какие же необычные вакансии есть для собак в разных уголках планеты.

Собака-терапевт

Страна: практикуется по всему миру, от США и Великобритании до России.

Это, пожалуй, одна из самых душевных собачьих работ. Собаки-терапевты проходят специальный отбор и обучение, чтобы работать с детьми, пожилыми людьми, пациентами хосписов и теми, кто пережил психологическую травму. Они не делают ничего сверхъестественного — просто находятся рядом, позволяют себя гладить и играют. Их присутствие снижает тревожность, нормализует давление и помогает социализации. Породы для этой работы подходят самые разные: от золотистых ретриверов и лабрадоров до маленьких пушистиков, главное — железные нервы и безграничная любовь к людям.

Собака-сомелье

Страна: винодельческие регионы Европы.

Виноделы — народ дотошный. Их главный враг — крошечная бабочка Bois Noir, чьи личинки портят лозы, перенося опасные бактерии. Химикаты не всегда эффективны, и тут на помощь приходят собаки с их феноменальным нюхом. Специально обученные псы (чаще всего бордер-колли или спаниели) проходят вдоль виноградных рядов и, учуяв зараженную лозу, садятся рядом. Это позволяет фермерам точечно удалить больное растение и спасти весь урожай. Работа ювелирная, а зарплата — в виде благодарности и спасенного вина!

Собака-поисковик трюфелей

Страна: Италия и Франция.

Легендарная и очень доходная профессия. Трюфели — подземные грибы, стоимость которых достигает астрономических сумм. Искать их — целое искусство. Раньше для этого использовали свиней, но они слишком любят полакомиться находкой. Собаки (чаще лаготто-романьоло — порода, выведенная специально для этого) лишены этого недостатка. Они замирают или аккуратно раскапывают землю, обнаружив под ней ароматную находку. Хорошая трюфельная собака на вес золота, а ее хозяин может зарабатывать десятки тысяч евро за сезон.

Собака-куропатчик

Страна: Великобритания.

Это аристократическая профессия с долгой историей. Собаки пород сеттер, пойнтер или курцхаар работают в паре с охотником. Их задача — не поймать дичь, а найти ее и сделать стойку. Увидев птицу, пес замирает в эффектной позе, вытягиваясь в струнку и указывая хозяину направление. Это не просто работа, это высокое искусство, сочетающее в себе выдержку, интеллект и невероятное взаимопонимание с человеком.

Собака-спасатель на воде

Страна: Италия.

Представьте себе массивного ньюфаундленда или лабрадора, стремительно плывущего к тонущему человеку. Этих собак тренируют для работы на пляжах. Они могут доплыть до пострадавшего быстрее человека, а благодаря силе и особенному телосложению — буксировать его к берегу. Часто на собак надевают специальные жилеты с ручками, чтобы утопающий мог за них ухватиться. Мужество и бесстрашие этих псов спасли тысячи жизней.

Собака-актер

Страна: США.

Это вершина собачьей карьеры! Речь не о случайном питомце в кадре, а о высокопрофессиональных актерах, которые выполняют сложные команды, работают на съемочной площадке с десятками людей и не боятся камер. Вспомните легендарного Терри, сыгравшую Тото в «Волшебнике страны Оз», или комиссара Рекса из одноименного сериала. Их тренируют с щенячьего возраста, а их труд оплачивается весьма достойно.

Как видите, спектр собачьих талантов безграничен. От нас, людей, требуется лишь одно — разглядеть в своем питомце не просто домашнего баловня, а потенциального гения, будь то тонкий психолог, искусный дегустатор или бесстрашный спасатель. Возможно, и ваш пес мечтает о карьере? Присмотритесь к нему повнимательнее.