Сжигание листьев и другие ошибки дачников осенью

Осень - время "уборки" на дачном участке перед зимой. Но на самом деле не всё так просто. Некоторые действия с листьями могут только ухудшить ситуацию.

Собирать и выбрасывать все листья. Это может быть не так полезно, как вы думаете. На самом деле под слоем листвы зимуют полезные насекомые. Благодаря этим же листьям мелкие животные находят укрытие, почва естественным образом получает защиту от морозов. Оставьте листочки под кустарниками, в приствольных кругах деревьев, на грядках. Так корни будут защищены от промерзания, а весной листва превратится в гумус.

Сжигать листья. При их сгорании выделяются токсины, диоксины и угарный газ. Также опавшие листья - это бесплатное удобрение, мульча и улучшитель почвы одновременно.

Кидать листья в компост без подготовки. Не все листья нужно туда отправлять. Больные листочки (с пятнами, налётом, скрученные) необходимо собрать и утилизировать, то есть вывезти с участка либо глубоко закопать где-то за пределами огорода.

Складывать листья толстым слоем без предварительной подготовки. Правильнее всего измельчить листву газонокосилкой или садовым измельчителем либо уложить тонким слоем (не более 5-7 см). Можно также чередовать слои листьев и земли.