Опытные садоводы рассказали, зачем осенью закапывают рыбу у яблони

Если яблоки с вашего дерева каждый год получаются кислыми, поможет старый и проверенный способ улучшить их вкус. Надо заметить, что метод очень неожиданный. Просто закопайте поздней осенью одну рыбу под вашей яблоней. Этот прием никогда не подводит и стабильно дает результат. Плоды станут заметно слаще и ароматнее.

© ГлагоL

Техника очень простая. Выкопайте небольшую канавку, но не ройте близко к стволу, а то рискуете задеть корни. Положите рыбу, засыпьте землей и слегка утрамбуйте. Только берите свежую и не соленую. Отлично подойдет плотва или карась. Лучше делать это поздней осенью до устойчивых заморозков, поясняет автор канала «Твоя дача».

Что же такого может дать одна рыба целому дереву? Дело в том, что рыба является природным источником фосфора, который помогает яблоне накопить сахар в плодах. Разлагаясь, она постепенно отдает питательные вещества дереву именно в период формирования завязей. Уже на следующий год вы заметите разницу. Яблоки с вашего сада станут слаще, а мякоть будет плотнее и ароматнее.