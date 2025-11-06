Почему тараканы появляются даже у чистюль

Многие уверены, что тараканы заводятся только там, где грязно. На самом деле этим насекомым все равно, насколько часто вы моете полы. Они приходят не за пылью, а за водой и едой — и могут поселиться даже в идеально убранной квартире. О том, как от них избавиться, читайте в материале «‎Рамблера».

Откуда берутся тараканы?

По данным Роспотребнадзора, тараканы чаще всего проникают в жилье через вентиляцию, розетки и микротрещины в стенах. Особенно это характерно для старых домов, где коммуникации между квартирами общие. Насекомые легко перемещаются по трубам и вентиляционным шахтам, переходя от соседей к соседям.

Еще один их способ добраться до вашего жилища — коробки и упаковки из магазинов или кафе. Колонии тараканов часто обитают на складах, и достаточно занести домой одну оплодотворенную самку — и уже через месяц появится целая популяция.

Почему тараканы появляются даже в чистых квартирах?

Тараканам нужно три вещи: еда, укрытие и, особенно, вода. И если без еды они могут прожить до 30 дней, то без воды — максимум пять. Даже капля на раковине или из миски с водой для питомца может обеспечить их влагой на сутки. Поэтому главное — не дать им ни капли жидкости и ни крошки пищи.

Также тараканы любят тепло и темные щели: пространство под плинтусами, задние стенки мебели, вентиляцию и розетки. Даже если вы увидели всего одного таракана, знайте, что он не одиночка — где-то рядом уже есть гнездо.

Как избавиться от тараканов?

1. Отсутствие еды и воды

протирайте раковину насухо,

убирайте воду из поддонов,

не оставляйте открытую посуду и пищу на ночь,

ежедневно выносите мусор.

Даже мелкие крошки под плитой или за холодильником становятся для тараканов полноценным «обедом». Если убрать все, что может их кормить и поить, они не смогут существовать.

2. Гели от тараканов

Самыми эффективными считаются гели на основе фипронила или гидраметилнона. Они действуют на насекомых изнутри: таракан съедает приманку, возвращается в гнездо и заражает других. Так погибает вся колония. Популярные марки — «Раптор», «Глобал», «Домовой».

Наносите средство каплями вдоль плинтусов, под раковиной, за плитой и у мусорного ведра. Уже через неделю количество насекомых сократится, а через три–четыре недели исчезнет полностью.

3. Борная кислота

Если вы не хотите использовать химию, подойдет борная кислота.

Ее смешивают с вареным яйцом или картофелем, катают небольшие шарики и раскладывают по углам. Средство безопасно для людей и животных, но губительно для насекомых — бор действует на их нервную систему и вызывает обезвоживание.

Также можно использовать клеевые ловушки. Они не уничтожают колонию, но помогают определить, где тараканы чаще всего передвигаются. Это пригодится для точечной обработки.

4. «Бабушкины методы»

Если вы предпочитаете экологичные решения, попробуйте эфирные масла мяты, лаванды, гвоздики или эвкалипта. Их запах отпугивает насекомых. Разведите несколько капель масла в воде и распылите по углам и вдоль плинтусов.

Другой безопасный вариант — смесь соды и сахара (1:1). Сахар привлекает тараканов, а сода вызывает химическую реакцию, которая губит их изнутри. Эффект появляется не сразу, но при регулярном использовании результат устойчивый.

5. Обработка труднодоступных мест

Даже если кажется, что тараканов больше нет, их яйца могут остаться за мебелью или под плинтусом. Обязательно проверьте задние стенки шкафов, вентиляционные решётки, розетки и места соединения труб. Щели заделайте силиконом, вентиляцию закройте мелкой сеткой.

Для дополнительной обработки подойдут аэрозоли «Raid» или «Дихлофос Нео». После использования помещения необходимо тщательно проветрить.

6. Вызов специалистов

Если спустя месяц после обработки тараканы снова появляются, значит, где-то осталось гнездо. В этом случае эффективнее обратиться в службу дезинсекции.

Профессиональные компании используют препараты, безопасные для человека, но смертельные для насекомых. Обработка длится около часа, а колония погибает за 24–48 часов.

Надежных исполнителей можно найти на сайте Роспотребнадзора. Средняя стоимость — от 1500 рублей, гарантия обычно дается на два–три месяца.

Как избежать повторного появления тараканов?

Даже если вы полностью избавились от тараканов, важно не допустить их возвращения. Для этого:

Повторяйте обработку через три–четыре недели — чтобы уничтожить новые вылупившиеся особи. Следите, чтобы в квартире не было стоячей воды и открытых продуктов. Регулярно мойте полы и плинтусы, проветривайте кухню, проверяйте вентиляцию.

Эти насекомые выживают там, где есть влага и еда. Чтобы избавиться от них, нужно действовать последовательно. Когда в вашей квартире нет источников воды и пищи, даже если тараканы появятся у соседей, они не задержатся у вас.

