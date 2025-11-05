Дизайнеры рассказали, что делать, когда батарея на виду

Некрасивый радиатор можно не прятать, а стильно обыграть. Дизайнеры используют для этого несколько проверенных способов.

Самый популярный вариант — закрыть батарею экраном или коробом из дерева, МДФ или металла. Важно выбирать решетчатые модели, чтобы тепло свободно расходилось по комнате.

Если не хочется устанавливать конструкции, поможет цвет. Покрасьте стену за радиатором в тот же оттенок, что и сам радиатор. Классическое решение — белый на белом, но темную батарею можно обыграть с помощью акцентной стены.

Дизайнеры также советуют повесить длинные плотные шторы. Пожалуй, это самый простой и бюджетный способ визуально скрыть радиатор под окном. Только оставить зазор между тканью и батареей для нормальной циркуляции тепла.

Кстати, радиатор можно встроить в систему хранения: заказать скамью с решетчатым фасадом или поставить в этой зоне письменный стол. Мебель отвлечет внимание, особенно если она совпадает по цвету со стеной.

Если есть возможность заменить батарею, выберите дизайнерскую модель. Чугунные радиаторы с литьем становятся полноценным украшением интерьера в стиле ретро или эклектика, отмечается в блоге «Идеи вашего дома».

А можно пойти от обратного и вместо того чтобы маскировать, радиатор можно подчеркнуть. К примеру, покрасьте его в контрастный цвет. Но важно, чтобы цвет батареи повторялся в других деталях: текстиле, светильниках или декоре. Так ваш будет интерьер будет смотреться гораздо гармоничнее.

Главный тренд — сделать радиатор частью концепции. Темные батареи органичны в лофте, белые — в скандинавском стиле, а чугунные дополнят интерьер с винтажной мебелью и лепниной.