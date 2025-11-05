Кинологи рассказали, как повысить благополучие собак

Ученые под руководством Джейд Фонтэн из Австралии пришли к выводу, что благополучие собак можно повысить, позволяя им чаще пользоваться своим обонянием.

© Московский Комсомолец

Опросив кинологов, ученые пришли к выводу, что поиск скрытого объекта по запаху помогает собакам лучше концентрироваться и повышает их оптимизм. Также для собак можно устраивать прогулки по маршрутам, позволяющим беспрепятственно обнюхать те или иные предметы.

Мешочки с теми или иными запахами животного и растительного происхождения, как утверждается, также могут быть полезны собакам. Класть в такие мешочки можно шерсть животных, птичьи перья, сушеный тимьян или другие растения.

Упражнения с запахами, по словам ученых, полезны для собак вне зависимости от возраста, породы и размера.