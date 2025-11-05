Старый деревенский способ: что делать с опавшей листвой и падалицей

Что делать с опавшими листьями и яблоками, если нельзя жечь и выкидывать? Оказывается, есть старый деревенский способ, который позволяет избавиться от всего этого с пользой для сада.

Оказывается, эти отходы можно закопать отходы прямо под деревом. Для этого по периметру кроны выкапывают канавку глубиной около 30 см. В нее складывают всю падалицу и листву. Затем присыпают мочевиной и закапывают землей, отмечает автор канала «Посад».

Этот нехитрый метод решает сразу несколько проблем. Во-первых, вы избавляетесь от вредителей и болезней, которые зимуют в органике. В канавке без воздуха и в контакте с мочевиной они сразу погибают. Во-вторых, почвенные микроорганизмы перерабатывают эти отходы в ценнейший перегной, который будет кормить дерево. Важно сделать это после листопада, когда дерево уже спит.