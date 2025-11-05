Терапевт объяснил, как избежать размножения пылевых клещей в постели

Сразу заправлять постель по утрам опасно для здоровья, потому что во время сна тело выделяет пот, а он в сочетании с теплом одеяла создает благоприятную среду для пылевых клещей и бактерий, которые питаются частичками человеческой кожи. Если постель заправлять сразу и не проветривать белье, количество клещей может увеличиться в десятки раз. Это приведет к развитию аллергии, дерматита и даже астмы. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, как предотвратить размножение пылевых клещей в кровати.

© Unsplash

Как рассказала эксперт, если человек сильно потеет во время болезни или из-за жары, когда с него льется пот и постель становится мокрой насквозь, то постельное белье лучше сразу поменять на новый комплект.

«Чтобы предотвратить сильное потоотделение во время сна, нужно поддерживать комфортную температуру в спальне — 17–19 градусов. Также должен быть приток свежего воздуха в любое время года, можно оставить приоткрытое окно или форточку. Укрываться нужно подходящим по погоде одеялом, чтобы предотвратить избыточное потоотделение», — сказала Чернышова.

Врач отметила, что если человек потеет не сильно во время сна, то постель можно заправлять, но нужно подождать примерно полчаса-час:

«За это время влага с постельного белья испарится и можно спокойно заправлять кровать. Не обязательно это делать с помощью тяжелого покрывала, можно выбрать легкие, дышащие варианты, например, вязаный плед. Тогда к постельному белью будет проходить воздух даже под покрывалом».

Специалист напомнила, что постельное белье нужно менять один или два раза в неделю — в зависимости от того, спите вы в пижаме или без.

Чернышова напомнила, что во влажной постели действительно развивается благоприятная среда для пылевых клещей и грибков, однако они не так опасны, как может показаться.

«Пылевые клещи не опасны для здоровья человека. Они поедают чешуйки кожи человека и являются его привычными спутниками в постели. В незначительных количествах они точно не нанесут никакого вреда, главное — не дать им размножиться. Для этого необходимо менять постельное белье по графику, стирать его при высоких температурах в стиральной машине и проветривать кровать полчаса-час после сна. Если у человека есть грибковые заболевания кожи, то нужно обрабатывать пораженные места на теле», — заключила терапевт.

