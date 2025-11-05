Кинолог сравнил собак с детьми

Ученые исследуют эмоциональную сферу собак уже давно, и сегодня известно, что питомцы обладают собственными чувствами, хотя их диапазон гораздо скромнее, чем у людей. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает РИА Новости.

© Unsplash

Голубев подчеркнул, что собакам не свойственны чувства вины, гордости, стеснения или пренебрежения. Однако это не делает их менее ценными спутниками человека. Кинолог сравнил восприятие мира собаками со взглядом ребенка — чистым и непосредственным, что многие люди утратили.

Важно понимать, что собаки действительно испытывают радость при встрече с хозяином, и это подкрепляется научными фактами: при виде близкого человека у животного выделяются гормоны удовольствия — эндорфины и окситоцин. Это доказывает, что эмоциональная связь между собакой и человеком — реальность.

Страх и беспокойство — это базовые эмоции, жизненно необходимые любому существу. Они проявляются инстинктивно и играют ключевую роль в выживании. Эти реакции закрепились эволюционно и помогали далеким предкам собак защищаться от опасности.

Другая базовая эмоция, важная для собак, — это интерес и любопытство. Владельцам важно поощрять эту способность к исследованию, так как она облегчает процесс воспитания и социализации. Простой способ развивать это качество — вознаграждать питомца похвалой и угощением за проявления любопытства.

Собаки могут испытывать и негативные эмоции, такие как грусть, вызванная кратковременной разлукой с хозяином. Однако хроническая депрессия или болезненная привязанность — ненормальны и требуют коррекции.

Интересный факт: собакам незнакомы сложные эмоции вроде зависти или обиды, поскольку они не способны строить замысловатые логические конструкции как люди. Также питомцы не испытывают презрения к людям, хотя могут демонстрировать неприязнь к пище или неприятным запахам.

Владимир Голубев подчеркнул, что избыток любых эмоций, будь то радость или тревога, вреден для здоровья собаки. Важно учитывать, что каждое сильное чувство сопровождается реакцией организма, что может приводить к стрессу.

Ранее Владимир Голубев рассказал, что домашние собаки ценят предсказуемость и регулярность в действиях хозяев. Он подчеркнул, что чрезмерное выражение эмоций при расставании и встрече с питомцем может привести к негативным последствиям в воспитании. И посоветовал заканчивать все дела и переодеваться не непосредственно перед уходом, а заблаговременно, чтобы собака понимала, что одиночество не страшно и хозяин скоро вернется.