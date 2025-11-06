Как постирать большой плед, если он не влезает в машинку

Постирать тяжелое одеяло или объемный плед без стиральной машины не так уж и легко, но можно рискнуть и сделать это в обычной ванне. Без сомнения, этот способ потребует немало времени и сил, но он эффективен.

Сначала наполните ванну теплой водой. Добавьте шесть столовых ложек соды, жидкий стиральный порошок и две ложки средства для мытья посуды. Тщательно размешайте и погрузите плед. Оставьте его замачиваться на четыре-пять часов, время от времени сминая руками или с помощью швабры, чтобы не напрягать спину.

После замачивания спустите грязную воду. Теперь нужно тщательно прополоскать плед, несколько раз набирая чистую воду и отжимая его до тех пор, пока вода не станет прозрачной, отмечает автор канала «Советы для дома».

Чтобы отжать тяжелое изделие, не поднимая его, скрутите его прямо в ванне, чтобы стекла большая часть воды. Затем перекиньте плед через спинку стула или швабру и оставьте на 15 минут для дополнительного стекания.

Сушить плед лучше на свежем воздухе. Сначала можно развесить его на стульях, а когда основная влага уйдет и он станет легче — перевесить на веревки. Таким же способом можно постирать и большое одеяло.