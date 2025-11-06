Секрет мясника: как наточить нож до остроты бритвы

Профессиональный мясник раскрыл простой и эффективный способ заточки кухонных ножей. Главный совет — отказаться от обычных ножеточек, которые стачивают и портят лезвие. Вместо них нужен обычный точильный камень (брусок) с ровной поверхностью.

Техника очень проста. Расположите нож под углом примерно 10 градусов — представьте, что срезаете тонкий слой масла. Проведите одной стороной лезвия по камню на всю длину от рукоятки к кончику. Затем переверните нож и сделайте такое же движение обратной стороной, начиная от кончика. Не нужно делать несколько движений в одну сторону, важно вести лезвие равномерно по всей поверхности камня, советует автор канала «Мастер-Ок».

Для идеального результата лучше использовать два бруска. Сначала сделать около пяти проходов на крупной зернистости, а затем отшлифовать на мелкой. Во время заточки не забывайте смачивать камень водой, чтобы частицы металла не забивали его поверхность.