Копеечный рецепт для прочистки слива

Неприятный запах из слива в раковине чаще всего появляется из-за скопившихся остатков пищи, мыла и бактерий. Вернуть чистоту и свежесть можно недорогими средствами, которые есть у каждой хозяйки.

Сначала выньте и тщательно промойте сливную сеточку, затем насухо вытрите сам слив. После этого засыпьте в отверстие две ложки пищевой соды. Добавьте примерно три ложки густого средства для мытья посуды, а затем влейте 100 мл столового уксуса.

В сливе начнется химическая реакция, которая разрыхлит и отделит грязевой налет со стенок трубы. Через 15 минут влейте еще 100 мл уксуса, подождите пару минут и смойте все большим количеством горячей воды. В самом конце вылейте кружку кипятка, чтобы смыть остатки загрязнений, отмечает автор канала «Советы для дома».