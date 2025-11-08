Шесть комнатных растений, которые приносят удачу

Красивые растения не только украшают интерьер, но и создают атмосферу спокойствия и уюта. В разных культурах зеленым «питомцам» приписывают разные свойства — одни считаются символом богатства, другие привлекают любовь, третьи способствуют гармонии в доме. «‎Рамблер» собрал список популярных растений, которые, как говорят, приносят удачу.

1. Денежное дерево — символ богатства

Округлые мясистые листья толстянки, или денежное дерева, символизируют монеты и считаются знаком финансового благополучия. Считается, что растение помогает сохранять деньги, привлекает стабильность и удачу в делах.

Чтобы дерево действительно «работало», его советуют ставить в юго-восточной части квартиры — зоне богатства по фен-шуй.

Флористы отмечают, что толстянка не только красива, но и полезна: она очищает воздух от углекислого газа и выделяет фитонциды, снижающие количество микробов в помещении.

Главное правило ухода — минимум воды и много света. Перелив для этого суккулента опаснее, чем пересушка, поэтому поливать нужно не чаще одного раза в неделю. Денежному дереву подходит яркий, но рассеянный свет и редкая пересадка — примерно раз в два года.

2. «Бамбук счастья» — гармония и успех

Так называемый «бамбук счастья» на самом деле не бамбук, а драцена сандера. В Азии ее дарят на новоселье, и особое значение имеет количество подаренных цветков:

три стебля — гармония и счастье в семье,

пять стеблей — успех в карьере,

семь стеблей — здоровье,

девять стеблей — удача во всех начинаниях.

Растение неприхотливо: его можно выращивать как в воде, так и в грунте. Драцена сандера любит тепло и влажный воздух, а подкармливать его достаточно раз в месяц. Главное — не ставить под прямое солнце и раз в две недели менять воду, если «бамбук счастья» растет в вазе.

3. Спатифиллум — женское счастье

Спатифиллум известен под народным названием «женское счастье». Считается, что он приносит гармонию в личные отношения, а одиноким дамам помогает встретить вторую половинку. Но даже если вы не верите в символику, растение все равно стоит завести: спатифиллум активно очищает воздух от формальдегида и других вредных веществ, выделяемых мебелью и бытовой техникой.

Уход несложный — регулярный полив (но без застоя воды) и рассеянный свет. Спатифиллум не любит сухой воздух, поэтому рядом стоит ставить миску с водой или использовать увлажнитель. При хорошем освещении и регулярном уходе растение будет радовать вам несколько раз в год белыми соцветиями.

4. Оксалис — талисман удачи

Оксалис, или кислица, внешне напоминает клевер, а потому считается символом везения. В Ирландии его дарят на удачу, а у нас используют как декоративное растение для дома и офиса. Считается, что оксалис помогает принимать решения и придаёт уверенности.

Растение любит свет и прохладу, но не переносит жару и пересушенную почву. Поливать кислицу нужно умеренно. Кроме того, летом оксалис можно выносить на балкон. Он хорошо переносит свежий воздух и быстро разрастается. При хорошем уходе кислица цветет мелкими фиолетовыми или розовыми цветами.

5. Антуриум — мужская энергия и сила

Антуриум называют мужским растением. Его яркие цветы считаются символом силы и уверенности. Считается, что растение помогает мужчине раскрыть потенциал, привлечь успех в работе и добиться признания в коллективе. В доме антуриум создает атмосферу защищенности, а в паре со спатифиллумом считается символом гармоничных отношений.

Этому растению нужен рассеянный свет, высокая влажность и тепло — при сквозняках он быстро теряет листья. Раз в месяц можно протирать листья влажной салфеткой, чтобы растение свободно «дышало» и сохраняло блеск. Зато при правильном уходе антуриум цветет почти круглый год.

6. Орхидея — энергия роста и вдохновения

Орхидея символизирует вдохновение, внутреннюю гармонию и красоту. Считается, что она помогает восстановить силы, повышает концентрацию. В доме она создает атмосферу уюта и мягко очищает воздух от избыточного углекислого газа.

Орхидея любит стабильность: не стоит часто переставлять горшок или менять освещение. Держать ее стоит на восточном или юго-восточном окне. Орхидее нужен мягкий рассеянный свет и умеренный полив методом погружения — примерно раз в неделю. Если условия подходящие, она цветет несколько раз в год.

Так, растения могут быть не только украшением, но и своеобразными оберегами. Толстянка, бамбук, спатифиллум, антуриум, орхидея и оксалис — самые популярные «магниты удачи». Они неприхотливы, очищают воздух и при этом создают в доме ощущение покоя.

