Долларовое дерево хандрит: почему желтеет замиокулькас

Замиокулькас, известный как долларовое дерево, считается довольно выносливым растением, но и он может захворать. Его листья пожелтели, покрылись коричневыми пятнами или вовсе опадают? Нужно понять, с чем связано это состояние, а также не путать норму с проблемой.

Дело в том, что у замиокулькаса для появления нового молодого листа, старый лист может отмирать. Один пожелтевший или старый лист указывают на естественное обновление. Тревогу бить нужно, когда желтизна стала массовой и стремительной.

Самая частая проблема в уходе за этим растением связана с избыточным поливом. От избытка воды листья равномерно желтеют, стебли становятся мягкими у основания, а почва не просыхает. Это ведет к гниению подземных клубней. Для спасения нужно вынуть растение, срезать все гнилые части, обработать срезы углем и после просушки посадить в свежий сухой грунт для суккулентов. Первый поливать нужно только через 3-4 дня.

Однако также губительна для замиокулькаса и постоянная засуха. Листья желтеют с кончиков, сморщиваются и рост прекращается. Попробуйте наладить режим и поливать только после полной просушки грунта.

Растение может чахнуть от недостатка света: листья бледнеют, новые побеги растут слабыми и вытянутыми. Переставьте его в светлое место без прямых палящих лучей. Признак голодания — общее пожелтение и остановка роста у давно не пересаживавшихся растений. Требуется пересадка в свежий грунт и умеренные подкормки.

Холод и сквозняки — еще один стресс-фактор. Коричневые сухие кончики листьев часто сигнализируют о сухом воздухе, а твердые коричневые бляшки на черешках — это естественное опробковение, отмечает канал

«АgroXXI — для аграриев и дачников».

Чтобы удалить больной стебель без пенька, который может загнить, используйте острый продезинфицированный нож. Аккуратно подрежьте стебель у самого основания, максимально близко к клубню. Срез припудрите толченым углем. Эта техника позволяет новым побегам свободно расти.