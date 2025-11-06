Как избавиться от грызунов в доме и саду

Березовый​‍​‌‍​‍‌ деготь является одним из наиболее доступных и безопасных средств, которые можно успешно использовать в борьбе против мышей, благодаря резкому и долгоиграющему запаху, который не переносят грызуны. О том, как правильно его использовать, рассказывает автор канала «Идеи вашего дома».

В домашних условиях можно использовать простые отпугиватели: мелкие емкости с чистым дегтем можно расставить в подвалах, кладовых или погребах, либо пропитанные им зерна можно разложить вдоль плинтусов и возле вентиляционных отверстий. Для более интенсивной защиты готовят смесь дегтя с индустриальным маслом по 50 мл на 0,5 л и кисточкой обрабатывают щели и возможные пути проникновения грызунов.

На садовом участке дегтярный раствор по 1 ст. ложка на 10 л воды с добавлением мыльной основы используют для опрыскивания стволов и нижних ветвей деревьев перед зимовкой. Для защиты луковичных растений при посадке можно использовать песок, который был предварительно пропитан дегтем по 200 г на ведро песка.

В период созревания урожая тем же раствором можно обработать междурядья, только необходимо быть осторожными и не опрыскивать цветы, так как можно отпугнуть насекомых-опылителей. Для хранения посадочного материала георгинов или луковиц можно использовать опилки или песок, которые были пропитаны дегтярным раствором, что надежно защищает их от повреждения грызунами в течение всего периода ​‍​‌‍​‍‌хранения.