Пять вещей, которые точно нельзя хранить в ванной

Ванная комната кажется удобным местом для хранения. Но это помещение — самое влажное в доме. После каждого душа уровень влажности поднимается до 90 процентов, и там резко происходят температурные перепады. Такие условия губительны для некоторых вещей. «‎Рамблер» расскажет, что именно не стоит хранить в ванной и почему.

1. Косметика и парфюм

На полках ванных комнат чаще всего стоят банки с кремами, декоративная косметика и флаконы духов — и это первая ошибка.

Под воздействием влаги и тепла косметика портится быстрее, чем указано на упаковке.

Кремы расслаиваются, пудры и тени отсыревают, туш густеет, а бактерии размножаются в разы активнее. Крышка не спасает закрытые тюбики: так как конденсат внутри ванной оседает на поверхности, микрочастицы влаги постепенно проникают в упаковку.

Отдельно стоит упомянуть духи. Парфюмерные композиции чувствительны к температуре и свету: под влиянием пара и тепла эфирные масла окисляются, и аромат теряет яркость или меняет ноту. Часто любимые духи начинают пахнуть кисло или «старо» уже через пару месяцев хранения на полке у зеркала.

Что делать:

Храните косметику и парфюм в темном, сухом месте: в спальне, комоде или ящике туалетного столика.

Средства с коротким сроком годности (сыворотки, кремы с кислотами, витамин С, натуральные масла) — лучше держать в холодильнике.

2. Лекарства и витамины

Аптечка в ванной кажется логичной: удобно — все рядом. Но влажность разрушает структуру таблеток и снижает их эффективность.

Многие препараты впитывают влагу, даже если находятся в закрытом блистере. Таблетки размягчаются, порошки слеживаются, капсулы теряют оболочку. Даже если внешне ничего не изменилось, химическая формула внутри уже могла нарушиться.

Особенно быстро портятся витамины группы B, витамин C, гормональные препараты, антибиотики и сиропы. После горячего душа или ванны влажность может достигать уровня, при котором лекарства буквально «впитывают» воду из воздуха.

Кроме того, высокая температура (выше 25 °C) ускоряет распад активных веществ. Поэтому аптечка, стоящая рядом с полотенцесушителем или зеркалом, может стать не просто бесполезной, а опасной.

Что делать:

Перенесите аптечку в сухой шкаф в спальне, прихожей или на кухне (но подальше от плиты и батарей).

Храните лекарства в оригинальной упаковке и не пересыпайте их в баночки без маркировки.

Если в доме есть дети — выбирайте место повыше, с плотно закрывающейся дверцей.

3. Зубные щетки и бритвы

Каждый раз, когда вы смываете воду в унитазе, в воздух поднимаются микрочастицы и бактерии, которые оседают на всех поверхностях в радиусе двух метров — включая щетку. Добавьте к этому постоянную влажность — и получите идеальные условия для размножения микробов.

Щетка, стоящая в стакане возле зеркала, высыхает плохо: щетинки долго остаются влажными, особенно если несколько человек пользуются ванной. В результате бактерии из воздуха и изо рта переходят обратно на поверхность щетки.

С бритвами ситуация похожая: металл влага не любит. На лезвиях образуется ржавчина, режущая кромка тупится, а во влажной среде поселяются грибки. Использование такой бритвы может привести к раздражению или воспалению кожи.

Что делать:

Держите щетку в закрытом футляре или контейнере с отверстиями для вентиляции.

Не ставьте стакан со щетками возле унитаза — минимум метр расстояния.

Бритвы после использования промывайте и вытирайте насухо, храните в шкафчике или косметичке.

Щетку меняйте каждые два–три месяца, даже если выглядит как новая.

4. Средства для ухода за волосами

Банки с масками, маслами и бальзамами часто живут на бортике ванны — а зря. Влага и пар постепенно проникают под крышки, и внутри образуется питательная среда для грибков и плесени. Особенно уязвимы натуральные средства без консервантов — их срок хранения в разы короче.

Даже шампуни и кондиционеры могут портиться, если вода регулярно попадает внутрь флакона. Консистенция становится неоднородной, появляется неприятный запах, а эффективность падает. Масла окисляются, кремовые маски сворачиваются.

Еще одна проблема — температурные перепады. В жаркой и влажной среде активные компоненты (кератин, коллаген, протеины) разрушаются быстрее, чем при хранении при комнатной температуре.

Что делать:

Средства, которыми вы пользуетесь каждый день, можно держать в душе, но плотно закрывать крышку.

Все остальное — храните в сухом шкафу за пределами ванной.

Раз в несколько месяцев проверяйте срок годности: если текстура или запах изменились — средство лучше выбросить.

5. Электроника и бытовые приборы

Фены, щипцы, утюжки для волос, триммеры, электробритвы — это техника, которая не рассчитана на постоянную влажность. Даже если вы не включаете их рядом с водой, конденсат внутри корпуса постепенно разрушает контакты и провода. Со временем прибор может начать греться, искрить или вовсе перестать работать.

Кроме того, близость воды и электричества — это всегда риск поражения током. Розетки в ванных комнатах должны быть влагозащищёнными, но даже это не спасает, если техника хранится прямо на полке возле раковины.

Что делать:

Храните технику в спальне, гардеробной или на полке в коридоре.

Включайте приборы только после того, как помещение полностью высохнет после душа.

При покупке обращайте внимание на маркировку IP — уровень влагозащиты. Например, IPX4 и выше допускают кратковременное воздействие влаги, но не постоянное хранение в ней.

Влага, пар и перепады температуры — три фактора, которые губят все, что не предназначено для них. Так что в ванной лучше хранить только то, что не боится влаги: гели для душа, мыло, полотенца и бытовую химию. Все остальное — косметика, духи, лекарства, техника — со временем теряет свойства или даже становится опасным. Поэтому лучше храните эти вещи в сухих помещениях.

