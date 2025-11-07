Названы два способа экономии воды при приготовлении пищи

В последние годы специалисты начали всё больше изучать разные методы экономии воды на всех этапах выращивания, транспортировки, продажи и потребления продуктов питания. Вот несколько ключевых способов, которые работают.

© Freepik

Производство мяса требует воды значительно больше, чем выращивание растительной пищи. Полностью отказываться от мясных продуктов, конечно, не стоит, но даже небольшое сокращение их потребления или выбор белков, для производства которого нужно меньше воды, могут помочь. К примеру, для производства 0,45 кг говядины нужно требуется около 1800 галлонов воды, а для такого же количества курицы - около 500 галлонов.

Замена всего мяса эквивалентным количеством растительных продуктов, имеющих похожий состав питательный веществ, поможет сократить потребление воды среднестатистическим американцем почти на 30%.

Второй способ - это сокращение пищевых отходов. В США 22% от общего объёма воды связано с производством продуктов, которые в итоге остаются несъеденными. Это также поможет вам сэкономить деньги на еде, которая могла бы быть съедена, но оказалась выброшена.