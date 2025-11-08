Как назвать кошку: 200+ кличек для котенка-девочки

Выбор клички для кошки — ответственная задача. Хорошее имя легко произносится, быстро запоминается питомцем и может отражать его внешние особенности или характер, а также личные предпочтения хозяина. «Лента.ру» подготовила подробный гайд по выбору красивого и оригинального имени для котенка-девочки с учетом различных критериев.

Как выбрать кличку для кошки

Ученые выяснили, что кошки узнают свое имя среди других слов и способны отличать собственную кличку от кличек других знакомых им кошек.

Но при появлении в доме нового питомца не стоит торопиться сразу же давать ему постоянное имя. Лучше предоставить кошке несколько дней на адаптацию, чтобы она смогла проявить свой характер — это поможет хозяевам найти максимально подходящий вариант.

Советы по выбору клички кошке

При выборе имени стоит обратить внимание на несколько моментов.

Учитывайте характер и внешность

Понаблюдайте за котенком: его повадки и внешние данные могут стать источником вашего вдохновения. Имя может отражать уникальные черты характера и поведения — игривость, спокойствие или ласковость, либо отсылать к внешним признакам, таким как окрас шерсти, цвет глаз или особенности телосложения.

Отдавайте предпочтение коротким и звучным именам

Кошки хорошо воспринимают и запоминают клички, состоящие из одного-двух слогов. Слишком длинные и сложные имена будут усваиваться хуже. Если выбранное имя длинное, стоит заранее продумать его краткую и звучную форму.

Обращайте внимание на звуковой состав

Клички, оканчивающиеся на гласные звуки, лучше привлекают внимание кошки.

Кошки лучше реагируют на свистящие звуки («с», «з», «ц»), так как они напоминают писк грызунов — их природной добычи.

Рекомендуется избегать шипящих звуков («ш», «щ», «ж», «ч»), так как шипение ассоциируется у кошек с агрессией и может вызывать раздражение.

Устройте «тестовый период»

Попробуйте в течение нескольких дней произносить вслух разные варианты кличек, наблюдая за реакцией питомицы. Иногда кошка сама «выбирает» имя, более активно отзываясь на определенный звук. Если кличка не приживается, ее запросто можно сменить в первые недели.

Избегайте путаницы

Не стоит выбирать кличку, созвучную с именами других членов семьи или домашних животных, чтобы не вводить кошку в заблуждение. Также рекомендуется остановиться на одном варианте имени, не используя его многочисленные производные, чтобы питомица быстрее привыкла к своему имени.

Откажитесь от обидных кличек

Помните, что это имя будет с вашей кошкой всю жизнь.

Если у кошки уже есть имя

Бывают ситуации, когда у кошки уже есть сформированная кличка.

Так, в питомниках существует традиция давать котятам из одного помета имена на определенную букву. Это помогает заводчикам вести систематизированный учет. Однако такие имена часто носят формальный характер и используются преимущественно в племенных документах.

Поскольку котенок в раннем возрасте только начинает ассоциировать себя с кличкой, переход на новое имя обычно проходит для него безболезненно.

Мнение эксперта

«При переезде в новый дом котенка из питомника смена имени — совершенно нормальная практика. Малыши быстро привыкают к новой кличке, особенно если она созвучна старой или содержит похожие звуки. Иная ситуация складывается со взрослыми кошками из приютов. У этих животных имя является частью сложившейся идентичности и связано с многократным позитивным подкреплением — кормлением, лаской, общением. Резкая смена клички может стать дополнительным стрессом для питомца. Животное, прожившее несколько лет с определенным именем, прочно ассоциирует его с вниманием и заботой. Резкая смена клички может затруднить и без того непростой процесс адаптации. Однако если текущее имя категорически не устраивает новых хозяев или имеет негативные ассоциации, его можно изменить. Но делать это следует максимально тактично: плавно вводить новую кличку, параллельно используя старую, и подкреплять правильную реакцию лакомством. В большинстве случаев кошка со временем начинает откликаться на оба варианта, но полный переход может занять несколько месяцев», — Елена Касатикова, зооволонтер.

Популярные клички для кошек

Традиционные клички для кошек

Классические имена остаются популярными на протяжении десятилетий благодаря своей простоте, благозвучности и проверенной временем универсальности. Такие клички легко произносятся и, как правило, хорошо запоминаются животными. Часто они образованы от характерных кошачьих повадок или являются сокращенными формами человеческих имен:

Ася;

Бася;

Буся;

Кнопа;

Куся;

Лапка;

Лиза;

Мурка;

Муся;

Ночка;

Сима;

Соня;

Тося;

Туся.

Русские клички для кошек

Особенность русских кличек — в их мелодичности. Такие имена хорошо встраиваются в речь, звучат теплее и привычнее. Многие из этих кличек являются производными от традиционных славянских имен, имеют уменьшительно-ласкательные формы. Русские имена кошек часто отражают характерные черты внешности их обладательниц или особенности поведения.

Распространенные варианты русских кличек:

от природных явлений: Вьюга, Звездочка, Зорька, Лазурь, Радуга, Роса;

от названий растений: Арника, Березка, Калинка, Малинка, Ромашка, Рябина;

традиционные имена в уменьшительно-ласкательной форме: Глаша, Даша, Катюша, Маша, Настя, Соня;

милые прозвища: Дымка, Забавушка, Красавка, Ладушка, Пеструшка, Умница;

от внешних признаков: Белянка, Малышка, Пушок, Рыжуля, Снежанка, Чернушка;

старинные имена: Аграфена (Феня), Акулина (Лина), Евдокия (Дуня), Пелагея (Поля), Ульяна (Уля), Фекла.

Клички для кошки по характеру

Наблюдение за повадками и темпераментом питомицы в первые дни после ее появления в доме поможет подобрать имя, которое станет отражением ее характера.

Для игривой и озорной кошки подойдут клички, которые ассоциируются с постоянным движением:

Буря;

Гайка;

Искра;

Несси;

Пчелка;

Пряха;

Ракета;

Фея;

Царапка;

Шалость;

Энергия;

Юла.

Спокойной и грациозной питомице идеально подходят благозвучные и элегантные имена:

Агата;

Афина;

Василиса;

Вивьен;

Герда;

Грейс;

Ириска;

Лила;

Лилия;

Мона.

Ласковую и мурлыкающую кошку, которая ценит уют и внимание, можно назвать мягкой и нежной кличкой:

Бусинка;

Дуся;

Злата;

Ладушка;

Ласка;

Милочка;

Мурка;

Нега;

Нежность.

Своенравной кошке, демонстрирующей независимый характер, подойдут гордые и загадочные имена:

Бастет;

Валькирия;

Гера;

Ильза;

Клео;

Никта;

Орхидея;

Спарта;

Царица;

Юта.

Клички для кошки по внешности

Выбор имени для кошки на основе внешних особенностей животного — один из самых логичных и популярных подходов.

Клички для кошек с определенным окрасом:

для рыжих кошек: Злата, Искра, Карамелька, Лисичка, Маркиза, Медушка, Печенька, Рыжуля, Тыковка, Хлоя;

для черных кошек: Багира, Буря, Вуду, Ежевика, Магия, Ночка, Пантера, Тень, Цыганка, Эбони;

для серых, дымчатых, голубых кошек: Ася, Гроза, Дымка, Лаванда, Мисти, Мышка, Сережка, Смоки, Сталь, Шелби;

для белых кошек: Альба, Ангел, Белка, Бьянка, Ваниль, Жемчужина, Зима, Луна, Снежинка, Снежка;

для трехцветных и пятнистых кошек: Гжель, Джесси, Капелька, Клякса, Мозаика, Пятнушка, Радуга, Фифа, Фрекля.

Для кошек с особенностями внешности:

пушистые: Ватка, Медуза, Облачко, Перина, Пушинка, Пушка, Флаффи, Шерри;

с необычными глазами: Бирюза, Глазка, Изумруд, Небеска, Сапфир, Янтарка;

стройные и грациозные: Балерина, Ветка, Грация, Ивушка, Лань, Стрелка.

Как называют кошек в приютах

«В приюте мы часто сталкиваемся с необходимостью давать имена десяткам кошек. Это не просто формальность — имя помогает животному быстрее адаптироваться, привлекает внимание потенциальных хозяев. Долго не думаем, ориентируемся на самые заметные черты характера или внешности. Например, кошку с необычным окрасом мы можем назвать Гжелью или Радугой, а малышку с выразительными глазами — Барби или Глазкой. С котятами из одного помета мы иногда используем тематические подборки — называем в честь цветов, специй или героев сказок. Для взрослых кошек, попавших к нам без имени, стараемся подбирать простые, но звучные клички, которые легко запомнятся и самим животным, и новым хозяевам. Практика показывает, что кошки с именами находят дом быстрее — они воспринимаются людьми как личности с уже сложившимся характером», — Елена Касатикова, зооволонтер.

Клички для кошки по породе

Многие владельцы породистых кошек предпочитают давать имена, которые отражают историческую родину породы, ее характерные внешние черты или темперамент.

Владельцы британских кошек часто отдают предпочтение аристократичным и солидным именам, отражающим их спокойный и независимый нрав:

Агата;

Аделаида;

Бритни;

Виктория;

Герцогиня;

Лея;

Марта;

Оливия;

Софи;

Элизабет.

Для шотландских вислоухих кошек идеально подходят изысканные и нежные клички, которые гармонируют с их мягким и дружелюбным характером:

Айрис;

Бонни;

Грейс;

Мелани;

Мэйбл;

Скай;

Фолди;

Шелби;

Эшли.

Хозяева сфинксов часто выбирают мифологические и экзотические имена, подчеркивающие их древнеегипетские корни и необычную внешность:

Афина;

Бастет;

Гера;

Египта;

Изида;

Клео;

Несси;

Нефертити;

Сахара.

Величественные мейн-куны вдохновляют на выбор кличек, связанных со скандинавской мифологией и силами природы:

Афина;

Буря;

Валькирия;

Гера;

Гроза;

Ильза;

Нора;

Тайга;

Фрейя.

Для сиамских кошек, чья родина — Таиланд, традиционно подбирают восточные и элегантные имена, отражающие их королевское происхождение:

Ами;

Коко;

Лилу;

Мими;

Миши;

Сакура;

Сина;

Фурин;

Чи-чи;

Юки.

Роскошные персидские кошки ассоциируются с утонченными и благозвучными именами, напоминающими о восточной сказке:

Анжелика;

Афродита;

Белла;

Вивьен;

Диадема;

Жасмин;

Принцесса;

Шахерезада.

Аристократические и загадочные русские голубые кошки часто получают имена, отражающие их серебристый окрас и сдержанную грацию:

Астра;

Графиня;

Дымка;

Лаванда;

Мисти;

Стелла;

Царица;

Эсмеральда.

Экзотические бенгальские кошки, в чьих жилах течет кровь азиатских леопардовых котов, часто носят клички, подчеркивающие их хищную красоту:

Багира;

Джагги;

Индия;

Леопарда;

Марго;

Пума;

Рысь;

Саванна;

Тигра.

Оригинальные и необычные клички для кошек

Благозвучные и красивые клички

Некоторые владельцы стремятся подчеркнуть изысканность и грацию своей питомицы, поэтому выбирают имена, напоминающие о героинях классической литературы, мифологии и истории.

Подборка 40 благозвучных имен для кошек: Аделина, Амели, Анабелла, Анжелика, Ариэль, Афродита, Беатрис, Валентина, Вивьен, Габриэлла, Галатея, Диана, Жизель, Изабелла, Ирен, Исида, Камилла, Калипсо, Кассандра, Клеопатра, Кристина, Летиция, Луиза, Медея, Моника, Офелия, Пенелопа, Персефона, Сабрина, Селена, Серафима, Стефани, Урсула, Фелиция, Флоренс, Цирцея, Элеонора, Эльза, Юнона, Ядвига.

Некоторые из этих кличек довольно длинные, поэтому лучше адаптировать такие клички и продумать короткий и удобный в произношении вариант:

Анабелла → Белла, Бель;

Анжелика → Анжела, Лика;

Габриэлла → Габби, Элла;

Клеопатра → Клео, Клепа;

Пенелопа → Пенни, Лопа;

Серафима → Сима, Сера;

Летиция → Летти, Тиция;

Элеонора → Эля, Элла, Нора;

Кассандра → Сандра, Касси;

Изабелла → Белла, Иза.

«Вкусные» имена

Такие клички идеально подходят для питомиц, которые ассоциируются с чем-то нежным, милым и приятным и являются воплощением домашнего уюта. Вот как можно их назвать:

Булочка;

Ванилька;

Ватрушка;

Вишня;

Зефирка;

Ириска;

Карамелька;

Клубничка;

Кокосинка;

Конфетка;

Малинка;

Плюшка;

Помадка;

Пудра;

Сливка;

Шоколадка;

Ягодка.

Смешные имена для кошек

Забавные и смешные клички отлично запоминаются и привлекают внимание гостей. Однако стоит помнить, что кличка не должна быть обидной.

Варианты смешных кличек для кошек:

отсылающие к забавным чертам характера или внешности: Забияка, Вреднюка, Нюшка, Обжорка, Плюшка, Пузана, Соня, Уголовка, Усатка, Хвостуня, Хрюшка;

созвучные с известными брендами и продуктами: Айфона, Амазонка, Икея, Кота-Кола, Пепся, Пятерочка;

«съедобные» клички: Гренка, Капуста, Картошка, Колбаса, Котлета, Сметана, Сосиска.

Клички в честь героинь фильмов и мифологии

из мифологии и истории: Афина, Афродита, Бастет, Галатея, Гера, Нефертити, Сивилла, Артемида;

из кино и мультфильмов: Дейнерис, Жасмин, Зена, Лея, Матильда, Фиона, Эльза.

Как приучить кошку к кличке

Привыкание к кличке требует времени и терпения владельца. Специалисты рекомендуют придерживаться нескольких правил:

Последовательное использование имени — следует употреблять кличку постоянно во время кормления, игр и ласки, избегая вариантов и сокращений на начальном этапе.

Позитивное подкрепление — при отклике на имя животное поощряют лакомством, лаской или игрой, формируя положительные ассоциации.

Правильная интонация — кличку произносят мягким, доброжелательным тоном, избегая негативных коннотаций.

Короткие тренировки — ежедневные 5–10-минутные сессии показывают большую эффективность, чем продолжительные занятия.

Учет индивидуальных особенностей — некоторые кошки начинают реагировать на имя через 2–3 дня, другим требуется 2–3 недели регулярных занятий.

Особое внимание уделяют кошкам, пережившим стресс или сменившим хозяев. Им требуется дополнительное время для адаптации до начала активного обучения.