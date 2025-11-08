Кинолог раскритиковал новый тренд среди собаководов

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что широко распространённый тренд передвижения собак в коляске не заменит для животного полноценную прогулку.

В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что выгул в коляске допустим для собак с серьёзными заболеваниями или травмами, в том числе для старых питомцев, а также для щенков на карантине.

«Без полной вакцинации питомец не может гулять, но начинать социализацию важно как можно раньше, и коляска позволяет изучать мир с безопасного расстояния», — добавил кинолог.

