В законодательстве об уборке за питомцами на улице нашли «пробел»

В тексте не уточняется, что подразумевается под «продуктами жизнедеятельности».

Каждый владелец животного может интерпретировать это по-своему, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» общественный деятель Юлия Дежнова.

«Законопроект о том, что нужно убирать экскременты, был принят в 2018 году. В нашем законе есть пробел. Написано, что нужно убирать отходы жизнедеятельности. Вот в комитете ветеринарии нам пояснили, что отходы жизнедеятельности — это от слюны вплоть до газов. Но если слюна попадёт в парке на траву, получается, что вся прогулка превращается в то, что мы следим за нашими собачками, чтобы, не дай бог, из неё никакие отходы никуда не попали. А если попадут, то грозит штраф. Это всё как раз пробел большой. Само слово «убрать» подразумевает, что мы можем это сделать технически. Получается, что собака символически метит, а мы символически убираем».

Ранее в России впервые оштрафовали за неубранную мочу питомца с клумбы. Хозяйка животного получила административное наказание и штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Позже Симоновский районный суд Москвы прекратил дело по причине отсутствия состава правонарушения и отменил взыскание.