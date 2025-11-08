Ресторатор ответил, стоит ли пускать в общепит клиентов с небольшими животными

Это распространённая во всём мире практика. Владелец кафе вправе устанавливать правила для своего бизнеса.

Говорить об ограничениях можно, однако при условии обсуждения вопроса с профильной комиссией. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

«Конечно, с алабаем заходить в ресторан не надо. Но мне кажется, что если животное на руках, какая-то маленькая собачка, то никаких проблем я здесь не вижу. Во всём мире девушка с собачкой, с каким-то небольшим животным на руках может войти в ресторан, если это не мешает другим гостям. К вопросу об ограничениях, наверное, можно об этом говорить. Это надо продумать, создать общую комиссию с Федерацией рестораторов, обсудить, где есть элементы дискомфорта для других гостей. В принципе, можно оставить за рестораном право, когда на входе наклеена табличка о том, что можно с животными. В любом случае — это частное заведение, где предприниматель на свой страх и риск ведёт бизнес, платит аренду, покупает продукты, платит зарплаты. Это его право делить, кто к нему может заходить».

Ранее депутат Госдумы Нина Останина предложила запретить ходить с животными в заведения общепита. По словам парламентария, нынешние нормы не допускают присутствия в кафе и ресторанах насекомых, грызунов и синантропных животных, однако не содержат прямого запрета на посещение этих мест с домашними питомцами.