Удобрения, которые любят бывалые дачники: осенний рецепт плодородия

Осенние​‍​‌‍​‍‌ подкормки сада и огорода – залог отличного урожая в следующем году. Опытные дачники предпочитают проверенные временем и недорогие удобрения, которые эффективно готовят почву к будущим посадкам. О методах их использования пишет автор канала «Твоя дача» в своем блоге.

На первом месте среди органических удобрений стоят перегной, который вносят раз в 3-4 года по 3-4 кг на квадратный метр, и компост – около 5 кг на квадратный метр. Также хорошим удобрением становится птичий помет по 2 кг и древесная зола по 300-400 г на 1 м², которая не только питает почву, но и снижает ее кислотность.

Из минеральных удобрений на осенний период незаменим суперфосфат: обычный вносят по 50 г на 1 кв.м, а двойной – 20-30 г на такую же территорию. Сере-кислый калий тоже становится хорошим удобрением, норма которого зависит от культуры: для огурцов – 15 г на м², для томатов – 20 г, для картофеля – 35 г, для капусты – 25 г. А вот хлор-калийное удобрение, несмотря на широкое его применение, многие специалисты не рекомендуют ​‍​‌‍​‍‌использовать.

Попробуйте под зиму сеять морковь, петрушку и укроп, поскольку эти культуры хорошо переносят холод и всходят раньше остальных соседей.