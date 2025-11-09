Ошибки птицеводов: что мешает курам нестись регулярно

Взрослые​‍​‌‍​‍‌ куры, которых приобрели в магазине или на рынке, иногда могут временно перестать давать яйца. О причинах этого рассказывает автор канала «Курочка».

© ГлагоL

Возможно, что птицы приехали в стрессовом состоянии или в периоде линьки. Возрастные куры, которых продают с рук, часто были выбракованы заводчиками именно из-за недостатка яйценоскости. И если даже создать для них подобающие условия, они начнут нестись не раньше чем через 2-3 недели, — как заложено природой.

Самой распространенной ошибкой содержания обычно становится неправильное обустройство гнезд — на 5-6 кур должно быть одно гнездо в тихом месте. Недостаток ведет к тому, что птицы начинают клевать яйца.

Молодые куры особенно чувствительны к стрессам — смена помещения, появление нового петуха, гроза и другие обстоятельства. В таких ситуациях в поилку добавляют по 20 мл яблочного уксуса на литр воды в течение 7 дней.

Перерыв в яйцекладке во время линьки абсолютно нормален. Для ее ускорения из рациона убирают зерновые, а после окончания кормят пророщенным зерном четыре раза в день. Также обязательна постоянная дезинфекция птичника, зольно-песочные ванны от внешних паразитов и антигельминтная ​‍​‌‍​‍‌обработка.