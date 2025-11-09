Чистый подоконник за пять минут: бюджетное средство против желтизны

Пластиковый​‍​‌‍​‍‌ подоконник, который со временем пожелтел, можно вернуть к прежнему виду очень просто и быстро. По словам авторов канала Litskevich Design, вам помогут обыкновенные средства для мытья сантехники с хлором.

© ГлагоL

Процесс прост: нанесите гель на пожелтевшие участки, оставьте на 2-3 минуты, затем обработайте мягкой стороной губки и смойте большим количеством воды. Перед обработкой всего подоконника рекомендуется проверить реакцию пластика на небольшом незаметном участке.

Категорически нельзя использовать абразивные порошки, жесткие щетки, растворители и острые предметы – они могут безвозвратно повредить поверхность пластика. Для застарелой желтизны процедуру можно повторить, увеличив время воздействия до 5-7 минут.