Подзимний посев приносит хороший результат: что посадить на огороде поздней осенью
Основные дела в саду завершены, осталось не так много, включая позднеосенние посадки. Какие — «Вечерней Москве» рассказал кандидат биологических наук, глава студии ландшафтного дизайна «Горячев и К» Виктор Горячев.
Практика подзимних посадок давно себя оправдала: она экономит время весной и приносит ощутимую выгоду, ведь по весне взлетают цены на семена. Плюс и в том, что растения получаются более закаленными, крепкими, а их всходы появляются раньше, чем при весеннем посеве. В этом году зима не слишком торопится к нам в гости. Самое лучшее, если вы начнете заниматься посадками, когда температура почвы опустится до +2...+4 градусов. Смысл в том, чтобы семена набухли, но все-таки не пустились в рост.
Оптимальная величина
Лук-севок до 1 см в диаметре считается оптимальным посадочным материалом. Сажают его на глубину 3–4 см.
Самая сладкая
Как правило, подзимний посев приносит хороший результат, и морковка вырастает даже более сладкой.
Выбираем сорт
Салат и шпинат надо сеять чуть гуще, чем вы это делаете обычно. Желательно выбирать морозоустойчивые сорта.
Вкусный борщ
Посадите одноростковую свеклу, соблюдая нужное расстояние между семенами и бороздками, и будете наслаждаться своим борщом!
Мария Цепкова, ландшафтный дизайнер:
«Помимо зеленых культур вы можете посадить цветы-однолетники. Прекрасно прорастают после зимы бархатцы, ноготки, красный лен. А вот настурции, как правило, замерзают, сохраниться могут только полностью вызревшие семена. Можно попробовать посадить нивяник, однолетние георгины».
Важно помнить
- Перед посевом под зиму семена не замачивают.
- Посев производится более густой.
- Посадки надо замульчировать (покрыть почву защитным слоем).
- Посев и посадку проводят в сухую погоду.
- Все посадки нужно отметить (колышками или на плане участка), поскольку к весне, как правило, забывается, что и где вы сеяли.
