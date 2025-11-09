Что посадить на огороде поздней осенью

Основные дела в саду завершены, осталось не так много, включая позднеосенние посадки. Какие — «Вечерней Москве» рассказал кандидат биологических наук, глава студии ландшафтного дизайна «Горячев и К» Виктор Горячев.

Практика подзимних посадок давно себя оправдала: она экономит время весной и приносит ощутимую выгоду, ведь по весне взлетают цены на семена. Плюс и в том, что растения получаются более закаленными, крепкими, а их всходы появляются раньше, чем при весеннем посеве. В этом году зима не слишком торопится к нам в гости. Самое лучшее, если вы начнете заниматься посадками, когда температура почвы опустится до +2...+4 градусов. Смысл в том, чтобы семена набухли, но все-таки не пустились в рост.

Оптимальная величина

Лук-севок до 1 см в диаметре считается оптимальным посадочным материалом. Сажают его на глубину 3–4 см.

Самая сладкая

Как правило, подзимний посев приносит хороший результат, и морковка вырастает даже более сладкой.

Выбираем сорт

Салат и шпинат надо сеять чуть гуще, чем вы это делаете обычно. Желательно выбирать морозоустойчивые сорта.

Вкусный борщ

Посадите одноростковую свеклу, соблюдая нужное расстояние между семенами и бороздками, и будете наслаждаться своим борщом!

Мария Цепкова, ландшафтный дизайнер:

«Помимо зеленых культур вы можете посадить цветы-однолетники. Прекрасно прорастают после зимы бархатцы, ноготки, красный лен. А вот настурции, как правило, замерзают, сохраниться могут только полностью вызревшие семена. Можно попробовать посадить нивяник, однолетние георгины».

Важно помнить

Перед посевом под зиму семена не замачивают.

Посев производится более густой.

Посадки надо замульчировать (покрыть почву защитным слоем).

Посев и посадку проводят в сухую погоду.

Все посадки нужно отметить (колышками или на плане участка), поскольку к весне, как правило, забывается, что и где вы сеяли.

