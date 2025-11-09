Эксперт рассказал, как правильно мыть многоразовую бутылку для воды

По мнению экспертов, многоразовые бутылки загрязняются вне зависимости от того, какой жидкостью они наполнены. Именно поэтому важно их регулярно мыть. Вот на что при этом нужно обращать внимание.

© Ferra.ru

Грязные бутылки для воды могут вызвать боли в желудке, першение в горле, усугубить астму и аллергию. При этом пластиковые бутылки часто изнутри царапаются и становятся мятыми - именно это может способствовать размножению микробов.

Лучше всего бутылку протереть губкой или ёршиком для бутылок внутри и снаружи с тёплой мыльной водой. После этого нужно ополоснуть ёмкость и дать ей высохнуть. Для более тщательной очистки мойте бутылочку в посудомоечной машине (если это безопасно) или растворите в ней (в бутылке) на ночь таблетку для чистки зубных протезов или ретейнеров. Вместо таблетки можно использовать тёплый раствор уксуса или пищевой соды.

Большинство экспертов рекомендует мыть обычной мыльной водой бутылку каждый день, а более тщательно - раз в неделю. Если ежедневное мытьё вам кажется обременительным, совершайте его хотя бы раз в две недели, соблюдая другие правила: например, ополаскивайте мундштук над раковиной при каждом наполнении бутылки.

Однако если вы наполняете бутылку другими напитками, её действительно важно мыть ежедневно. Всё потому, что сладкие напитки оставляют налёт, который любят бактерии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.