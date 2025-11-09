Эксперт предупредил о том, чем могут отравиться собаки на прогулке

Будьте бдительны, выгуливая собаку в ноябре. Дело в том, что этот месяц - пик сезона для опасных диких грибов. Даже маленький кусочек этого "лакомства" может вызвать серьёзную болезнь у питомца или оказаться для него смертельным.

© Freepik

Майкл Нельсон, эксперт по собакам из компании Kennel Store, отметил, что каждый год ветеринары в Великобритании замечают всплеск отравлений грибами в ноябре. Связано это с тем, что сочетание влажной почвы и умеренной температуры приводит к очень быстрому размножению опасных грибов.

У собак, которые съели ядовитые грибы, критическое состояние может наступить в течение нескольких часов. В крайних случаях это приводит к печёночной недостаточности или смерти.

Признаки отравления у собак включают рвоту, диарею или чрезмерное слюнотечение, боль в животе или коллапс, судороги или спутанность сознания, желтуху или пожелтение глаз и дёсен.