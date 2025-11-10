Гениальные лайфхаки с втулками, которые перевернут ваш быт

Не​‍​‌‍​‍‌ спешите отправлять в мусорку картонные втулки от туалетной бумаги или бумажных полотенец. Вот семь полезных идей от автора канала «Шебби-Шик», как можно использовать их не по прямому назначению.

Если у вас есть веревки и нитки, то тонкие втулки вам просто необходимы. На них можно наматывать все материалы для рукоделия, чтобы они не запутывались. Большие втулки от полотенец можно использовать как тубус для хранения бумаг, чертежей или остатков обоев.

Если вы брюки храните на вешалке, то проблему заломов решайте при помощи длинной втулки. Разрежьте ее и наденьте на перекладину.

Быт тоже можно привести в порядок с помощью втулок: на них можно наматывать гирлянды, свернутые провода можно положить внутрь и подписать. Так все новогодние украшения будут храниться в чистоте и порядке до следующего года.

Для творчества втулки – это просто находка. Из них делают самые разные органайзеры, детские поделки и даже ажурные рамки. А если по душе садоводство, то помните, что из них получаются прекрасные стаканчики для рассады.