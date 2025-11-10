Почему сода не спасет от плесени дома и какое средство справится лучше

Сода очень хорошо очищает поверхности – будь то эмаль, плитка. Но она избавляет только от загрязнений, а вот с плесенью совсем не справляется, из-за чего та появляется снова и снова. О том, как устранить этого вредителя, пишет автор канала «Интерьер&Пространство».

© ГлагоL

Лучше всего, как ни странно, действует сочетание соды и уксуса. Во-первых, уксусом (1:1 с водой) промазывается загрязнение, а потом наносится сода. Но и это средство работает не слишком долго, так что вряд ли его можно считать универсальным. В запущенных случаях, особенно если речь идет о черной плесени, помогут либо средства, содержащие хлор, либо услуги специалистов. Сода же больше подходит лишь для тех случаев, когда плесень возникла только что и не успела расселиться на большой площади.