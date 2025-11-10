В чем преимущество молодила для сада

Сегодня​‍​‌‍​‍‌ молодило, или каменная роза, снова в моде. Автор канала «7 дач» говорит, что этот декоративный и неприхотливый суккулент может расти в очень суровых условиях: на каменистых осыпях и сухих песчаных почвах, и выдерживает морозы до -30 градусов.

При этом необходимо соблюсти два условия: посадить его в максимально солнечном месте, и не переувлажнять почву, ибо в тени молодило теряет изначальную яркость окраски и превращается в бледно-зеленую «капусту».

Особую декоративную ценность молодило несет разнообразие окраски и форм розеток. Есть красавцы розовые и нежно-розовые, будто серебристо-сизые, а есть пурпурные, практически черные, к тому же, цвет очень часто меняется в зависимости от сезона, типа почвы и возраста растения.

Молодил прекрасно в альпинариях, в каменных садах, хорошо смотрится в контейнерах. При составлении композиций, однако, важно учитывать, что у разных сортов разные сезонные окраски, поэтому можно создавать очень живописные и динамичные ландшафтные решения, которые будут украшать любой солнечный уголок вашего ​‍​‌‍​‍‌сада.