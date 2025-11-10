Как легко заточить секатор в домашних условиях

Старый​‍​‌‍​‍‌ секатор, который вместо того, чтобы делать чистый срез, жует ветки, может не только быть причиной заболеваний ваших растений, но и тратой лишних сил. А вот вернуть инструменту прежнюю остроту вы сможете своими руками, если последуете таким несложным шагам от автора канала «Реализатор идей».

© ГлагоL

Первым делом разберите свой секатор и щеткой из металла тщательно вымойте лезвия от сока, смолы и ржавчины с раствором ​‍​‌‍​‍‌мыла. Для заточки возьмите точильный брусок с зернистостью 600-1000 грит и держите лезвие под тем же углом, как и на заводе — примерно 20-30 градусов.

Точите плавными движениями от основания к кончику лезвия. После заточки снимите заусенцы и отполируйте лезвие, а затем соберите инструмент, промазав маслом все подвижные места. Проверка: если правильно заточенный секатор режет бумагу или тонкую ветку без затруднений и не оставляет рваных краев, значит, вы все сделали ​‍​‌‍​‍‌​​правильно.