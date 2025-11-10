Что о нас думают и что нам хотят сказать домашние питомцы

Научный сотрудник МГУ Ольга Сибирякова рассказала о внутреннем мире кошек и собак, их отношении к человеку и способах понимания их языка.

Человек в жизни питомцев

Она рассказала, что собаки и кошки воспринимают своих владельцев как членов семьи. Например, для немецкой овчарки хозяин — лидер, а для кошки — объект привязанности.

Особенности поведения кошек и собак

Сибирякова добавила в беседе с KP.RU, что кошки и собаки активно используют звуки и язык тела для общения. Например, кошки мяукают, а собаки виляют хвостом и используют мимику.

Эмоции у животных

Биолог отметила, что животные испытывают эмоции, такие как гнев, счастье и боль. Например, собаки виляют хвостом для выражения радости, а кошки медленно моргают, показывая дружелюбие.

Чувствуют ли животные эмоции?

Дружба важна для животных. В эксперименте 1950-х годов макак-резусов выбирали тактильную «мягкую» мать, что доказало важность эмоциональной привязанности.

Эмоциональные связи у животных

Животные формируют глубокие эмоциональные связи. Например, косатки остаются с родителями всю жизнь, а собаки способны переживать расставание с любимыми.

Очеловечивание животных

Животные испытывают эмоции, такие как обида и радость. У капуцинов обнаружены зачатки чувства справедливости.

Граница между животными и людьми

Хотя животные решают сложные задачи, их интеллект не сравним с человеческим. Они демонстрируют эмоциональную сложность, подчеркивая наше родство, заключила специалист.