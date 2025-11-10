Биолог рассказала, что о нас думают и что нам хотят сказать домашние питомцы
Научный сотрудник МГУ Ольга Сибирякова рассказала о внутреннем мире кошек и собак, их отношении к человеку и способах понимания их языка.
Человек в жизни питомцев
Она рассказала, что собаки и кошки воспринимают своих владельцев как членов семьи. Например, для немецкой овчарки хозяин — лидер, а для кошки — объект привязанности.
Особенности поведения кошек и собак
Сибирякова добавила в беседе с KP.RU, что кошки и собаки активно используют звуки и язык тела для общения. Например, кошки мяукают, а собаки виляют хвостом и используют мимику.
Эмоции у животных
Биолог отметила, что животные испытывают эмоции, такие как гнев, счастье и боль. Например, собаки виляют хвостом для выражения радости, а кошки медленно моргают, показывая дружелюбие.
Чувствуют ли животные эмоции?
Дружба важна для животных. В эксперименте 1950-х годов макак-резусов выбирали тактильную «мягкую» мать, что доказало важность эмоциональной привязанности.
Эмоциональные связи у животных
Животные формируют глубокие эмоциональные связи. Например, косатки остаются с родителями всю жизнь, а собаки способны переживать расставание с любимыми.
Очеловечивание животных
Животные испытывают эмоции, такие как обида и радость. У капуцинов обнаружены зачатки чувства справедливости.
Граница между животными и людьми
Хотя животные решают сложные задачи, их интеллект не сравним с человеческим. Они демонстрируют эмоциональную сложность, подчеркивая наше родство, заключила специалист.