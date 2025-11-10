Секрет уюта: почему дорогой ремонт не сделает ваш дом комфортным

Мрамор, дуб, латунь и другие дорогие материалы шикарно смотрятся в интерьере, добавляя ему солидности. Однако и они не спасут плохую планировку. Можно оказаться в интерьере с огромным ценником, но чувствовать, что все вокруг вам мешает: не развернуться, не пройти, не хватает света и воздуха. Уют и комфорт не купишь ни за какие деньги. Их создает продуманная идея, а не бюджет.

Хорошая планировка — это не схема на бумаге, а отражение образа жизни. Каждая стена в доме должна учитывать ваше движение и привычки. Гораздо важнее, когда вы просыпаетесь и где работаете, как сушите белье и принимаете гостей, чем выбор стиля. Интерьер обязан помогать, а не усложнять вашу жизнь.

Если планировка не продумана до мелочей, даже роскошная обстановка будет вас раздражать. Слишком узкий проход, неправильное освещение, который бьет в глаза, но оставляет в тени нужные зоны, кухня, где холодильник расположен слишком далеко от мойки. Все эти мелочи разрушают ваш уют. Стоит отметить, что никакой мрамор не исправит плохую эргономику, а латунь не добавит света.

Любой хороший дизайнер вам скажет, что интерьер — это система, а не картинка. Сначала рождается план, который отвечает на вопросы «где» и «как» вы живете, и только потом — «как это выглядит». Признаки плохой планировки распознать легко. Например, в комнатах темно, мебель постоянно мешается, а для бытовых вещей вроде пылесоса нет удобного угла, уточняет дизайнер Артем Алексеев в своем блоге.

В этом вопросе одно простое правило: проектируйте под свою жизнь, а не для фотографий. Цените воздух и свободное место. Помните, что свет создает настроение. Перед финальным решением мысленно пройдитесь по будущему дому, отмечая, что вызывает дискомфорт.

