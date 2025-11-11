Кинолог призвал вешать GPS-трекер на ошейник собаке на время прогулки

Использование GPS-трекера поможет владельцам быстро найти пропавшую собаку в первые минуты в случае исчезновения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«К сожалению, кража собаки, особенно породистой, – не такая уж редкая ситуация. Ответственному собаководу необходимо всегда продумывать дополнительные меры предосторожности. Мы всегда подчеркиваем, как важна маркировка: у животного всегда должны быть чип и/или клеймо, а на ошейнике всегда находиться адресник. Однако в вопросе кражи собаки этих мер определенно будет недостаточно. Наилучшее решение – это приобретение GPS-трекера, который крепится на ошейник. С его помощью вы сможете отследить нахождение питомца с помощью приложения в первые минуты пропажи, пока похититель еще не избавился от аксессуара», – сказал Голубев.

Эксперт подчеркнул, что отпускать собаку без присмотра можно только на безопасных закрытых территориях, например, на собственном участке с надежным забором, без щелей и подкопов.

«Если собака пропала, стоит как можно быстрее предать дело огласке: распространите информацию в чатах дома, района, волонтерских группах. Расклейте информацию о собаке. При этом не указывайте номер клейма или особые приметы, чтобы оградить себя от мошенников. Обратитесь в полицию с заявлением о краже, запросите видеозаписи с ближайших камер видеонаблюдения. Отнеситесь к вашему питомцу как к маленькому ребенку. Без вашей бдительности он абсолютно беззащитен на улице и может стать жертвой воров, живодеров, догхантеров. Безопасность собаки – это, прежде всего, зона ответственности хозяина», – пояснил Голубев.

Ранее СМИ сообщали, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту похищения и гибели собаки породы бордер-колли по кличке Сима. Животное пропало 7 ноября, когда его хозяин работал в гараже, а питомец свободно гулял неподалеку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина затащил Симу в салон автомобиля.