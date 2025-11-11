Советский «коктейль» для обработки теплицы в ноябре

Опытные огородники знают, что фитофтора способна погубить половину урожая томатов. Однако есть копеечный способ, который работает безотказно. Вместо дорогих химических средств используйте осенью простой состав, известный еще с советских времен.

Большинство обрабатывает теплицу в сентябре, пока тепло. Но в это время споры грибков еще активны и могут пережить обработку. Подождите ноября, когда почва уже влажная, а температура держится около +5 днем и немного ниже нуля ночью. В таких условиях раствор проникает глубоко в землю, а последующие морозы довершают начатое, уничтожая инфекцию.

Итак, рецепт советского убойного «коктейля»: смешайте в десяти литрах чистой воды, 500 мл девятипроцентного уксуса, 100 мл перекиси водорода и 200 мл чесночного настоя. Этим раствором полейте все грядки так, чтобы глубоко промочить землю. После этого оставьте теплицу проветриваться. Важно через неделю проверить кислотность почвы и, если pH упал ниже 6, раскислите ее золой, советует автор канала «На даче у деда Егора».

Этот метод действует мягче химии. Уксус создает губительную для грибков среду, перекись насыщает почву кислородом, а чеснок работает как природный антисептик. Почва после такой обработки становится структурной и рыхлой, а стоимость средства не превышает 150 рублей.

Для сильно зараженной теплицы попробуйте более усиленный вариант — раствор соды с хозяйственным мылом. Кстати, для профилактики подойдет настой полыни. Только не поливайте сухую землю, обрабатывайте не только грядки, но и дорожки со стенками, и делать дезинфекцию нужно в безветренную погоду.