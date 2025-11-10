Как защитить домашнего питомца от сердечного приступа

У собак и кошек стали чаще случаться сердечные приступы, и не последнюю роль в этом играют их хозяева. Проблемы со здоровьем возникают у тех питомцев, чьи владельцы кричат, ругаются с близкими и друзьями или тяжело переживают стрессы и проблемы на работе. Рост страдающих от сердечных болезней животных за последнее время составил порядка 15 процентов. Почему поведение хозяев так сильно влияет на их любимцев, какие еще факторы могут спровоцировать сердечный приступ и как этого избежать, «Вечерняя Москва» обсудила с ветеринарным врачом, кинологом международной категории Владимиром Уражевским.

Почему поведение хозяина так влияет на питомца

Когда человек заводит домашнее животное, ему нужно понимать, что для нового друга очень важна психологическая атмосфера. В жизни питомцев происходит все то же самое, что и у детей, и у взрослых людей. Они тоже испытывают стресс, причем иногда даже больше, чем хозяин, и это самая главная проблема развития заболеваний.

«Все проблемы, как говорят в народе, "от головы": от настроения, а также от малой физической нагрузки и питания, — отметил специалист. — Люди, которые заводят питомцев, дольше живут, и совместное проживание приносит много пользы. Животных часто берут в семью, чтобы нормализовать давление, выровнять психологический фон, добавить в жизнь длительные прогулки, выстроить распорядок дня (чтобы вставать по утрам и выходить с любимцем на улицу). Но когда возникают стресс и проблемы, их тоже переносят на животных. А это усугубляет как жизнь человека, так и его четвероногого друга».

Что еще повышает риск развития заболеваний

Ветеринар отметил, что, помимо стрессов, есть и другие факторы, которые повышают риск кардиологических заболеваний у питомцев:

неправильное питание;

ожирение.

Почему определенные породы более склонны к проблемам с сердцем

Чаще других с кардиологическими проблемами сталкиваются:

среди кошек — мейн-куны, рэгдоллы и британские;

среди собак — лабрадоры, ретриверы, овчарки и доберманы.

По мнению специалиста, это связано с тем, что многие заводчики отдают предпочтение внешнему виду животного, а не учитывают приспособленность собаки или кошки к жизни.

«Животные всегда проходили естественный отбор. Нужно было выжить, чтобы добывать пищу и продолжать существовать далее. Но заводчики больше опираются на экстерьер, что неправильно, потому что прежде всего должно быть здоровье, а уже после — характер и внешний вид. Однако многие заводчики пренебрегают этой последовательностью. Отсюда большая предрасположенность к проблемам кардиологического характера у тех или иных пород», — считает ветеринар.

Как распознать приступ у питомца

Сердечный приступ у животного можно сразу заметить по поведению и по состоянию питомца. Любые отклонения в поведении — причина сразу же обратиться к ветеринару, заверил специалист. Из симптоматики:

учащенное дыхание;

одышка;

тошнота;

другие симптомы, которые можно наблюдать и у человека при приступе.

Как его избежать

По словам ветеринара, чтобы предотвратить сердечный приступ у любимца, необходимо:

не повышать рядом с ним голос;

избегать стрессовых и конфликтных ситуаций;

особое внимание уделять питанию и физической форме животного.

«Необходимо подобрать правильный рацион для своего питомца, чтобы он был в форме. Многие компании выпускают специальные корма для собак и кошек, которые разработаны с учетом особенностей и потребностей животных: например, для пожилых, для активных, для стерилизованных и так далее. Ни в коем случае нельзя кормить животных со стола — так они получают непривычную для них пищу. К сожалению, люди часто этим пренебрегают, и в этом тоже заключается большая проблема», — добавил Уражевский.

