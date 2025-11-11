Забудьте о химии: как соль справляется с бытовыми проблемами

Обычная соль, которая есть в каждом доме, способна заменить целый арсенал бытовой химии, который и стоит дорого, и содержит в составе почти всю таблицу Менделеева. Вот пять практичных способов ее применения, которые выходят далеко за рамки готовки.

Чтобы нарезанные дольки яблока не потемнели, замочите их на пять минут в растворе литра воды и чайной ложки соли. Перед подачей просто промойте ломтики водой. Они сохранят свой свежий вид, не становясь кислыми, как от лимонного сока.

Если нужно быстро охладить бутылку, поместите ее в миску со льдом, обильно посыпанным солью, и залейте холодной водой. Всего 20 минут — и напиток станет идеально холодным, отмечает Полина Самоделкина в своем блоге.

После мытья посыпьте поверхность разделочной доски толстым слоем соли и потрите губкой. Этот способ помогает удалить остатки пищи и бактерии лучше, чем многие моющие средства. Останется только сполоснуть водой.

Пролитое яйцо не придется соскабливать. Просто засыпьте его солью, подождите 10 минут — масса сама соберется в комок, который легко убрать влажной салфеткой.

Кроме того, соль работает как мягкий абразив. Насыпьте ее в кружку, потрите губкой, и следы от чая или кофе исчезнут без следа. После тщательно ополосните посуду и она засияет, как новая.

