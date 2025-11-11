Простые правила, которые сохранят чистоту в доме и ваши силы

Профессиональные клинеры знают, как сделать уборку быстро и эффективно. Раскроем некоторые их секреты. Вот, что они никогда не делают у себя дома.

Обычно профессионалы не используют агрессивную химию. Вместо нее им достаточно уксуса, соды и средства для мытья посуды. Они всегда начинают уборку с плана, например, двигаясь сверху вниз и слева направо, чтобы ничего не упустить. Кроме того, выходя из комнаты, они никогда не уходят с пустыми руками, а берут вещь, которую нужно вернуть на свое место, отмечает автор канала VOICE.

В их домах у каждой вещи есть свое место. Это считается золотым стандартом против бардака. Они делают 15-минутную уборку каждый вечер. Настоящие профи никогда не смешивают чистящие средства, даже натуральные, так как это может быть опасно. Для разных поверхностей у них есть разные средства, чтобы не испортить их.

Помимо этого, клинеры не верят в сомнительные лайфхаки из соцсетей. Перед уборкой они обязательно открывают окно и надевают перчатки для безопасности. Они не распыляют средства прямо на мебель или стекло, а наносят их на салфетку из микрофибры. Это намного экономнее и эффективнее. Также они знают, что отбеливатель бессилен в борьбе с жиром, так как он предназначен исключительно для дезинфекции.

Профессионалы стараются закончить уборку до темноты, так как при искусственном свете хуже видна пыль. Они не вытирают стекло бумажными полотенцами, которые могут оставить царапины, предпочитая микрофибру. Освежители воздуха они используют только в середине уборки, чтобы их липкие частицы не оседали на чистых поверхностях. И наконец, для каждой комнаты у них свой набор тряпок, чтобы не разносить грязь и микробы из одного помещения в другое,