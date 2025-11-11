По советам опытных садоводов: как укрыть виноград на зиму

По советам опытных садоводов: укрываю молодой виноград на зиму
Посадили мы в этом году виноград. Как начинающие «земледельцы», купили саженец по совету продавца. Сорт 'Преображение'. Вроде как и рано созревает, и сладкий на вкус, и крупный, да ещё и устойчивый к морозам (до -23°C). Такое описание подкупило нас.
Я уже советовалась с уважаемыми семидачниками, как подготовить молодой виноград к зимовке. Спасибо всем откликнувшимся за советы. Старательно следуем вашим рекомендациям.
Итак, дождались, чтобы листья винограда опали.
Для утепления вокруг корня уложили доски.
Приготовили сено для укрытия лозы. В нашем случае растение еще тонкое, легко гнется. Я просто укутала его сеном внутри ящика.
Сверху установлен пластмассовый ящик.
Для защиты от дождя на ящик уложили кусок шифера.
Такая хорошенькая конструкция получилась. Мне кажется, винограду очень уютно будет зимовать в этом домике.
Зимой налетит снег. Укроет все снежной шубой. И будет этот домик охранять виноград до весны.