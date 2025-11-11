По советам опытных садоводов: как укрыть виноград на зиму

Посадили мы в этом году виноград. Как начинающие «земледельцы», купили саженец по совету продавца. Сорт 'Преображение'. Вроде как и рано созревает, и сладкий на вкус, и крупный, да ещё и устойчивый к морозам (до -23°C). Такое описание подкупило нас.

Но урожаи — впереди, а позаботиться о сохранении растений надо сейчас. Зимы у нас бывают разные: снежные и не очень, временами с морозами, которые доходят и до -30°C. Так что укрытие не помешает.

Я уже советовалась с уважаемыми семидачниками, как подготовить молодой виноград к зимовке. Спасибо всем откликнувшимся за советы. Старательно следуем вашим рекомендациям.

Итак, дождались, чтобы листья винограда опали.

Для утепления вокруг корня уложили доски.

Приготовили сено для укрытия лозы. В нашем случае растение еще тонкое, легко гнется. Я просто укутала его сеном внутри ящика.

Сверху установлен пластмассовый ящик.

Для защиты от дождя на ящик уложили кусок шифера.

Такая хорошенькая конструкция получилась. Мне кажется, винограду очень уютно будет зимовать в этом домике.

Зимой налетит снег. Укроет все снежной шубой. И будет этот домик охранять виноград до весны.