Как подготовить домашнего питомца к зиме и холодам: рекомендации ветеринара

К концу следующей неделе в столице наступит метеорологическая зима, предупреждают синоптики. «Вечерняя Москва» выяснила у специалиста, как подготовить домашнего питомца к холодам, чтобы в будущем не пришлось переживать о его здоровье.

По словам ветеринарного врача, специалиста высшей квалификационной категории Михаила Шелякова, первое, что беспокоит хозяев осенью, — это сезонная линька.

— Требуется особый уход за шерстью: пушистые кошки, собаки порой очень интенсивно начинают линять к зиме, и у них могут появляться колтуны, — уточняет эксперт. — Колтуны — это всегда плохо, потому что нарушается терморегуляция. Так у животного может проявиться воспаление кожи.

Осенью, перед началом зимнего сезона, также важно дать питомцу глистогонные средства.

— Вообще их надо давать два раза в год: весной, перед вакцинацией, и осенью, как раз перед началом зимнего периода. Летом вокруг много живых существ. Собака или кошка может ненароком что-то или кого-то съесть. Чтобы в зиму они ушли без паразитов, мы их глистогоним.

Есть различные группы хронических заболеваний, которые у животных обостряются как раз в осенний период. Поэтому, если у вашей собаки или кошки имеются, скажем, заболевания суставов, можно проводить профилактические курсы мероприятий, чтобы не допустить обострения.

Респираторные заболевания у питомцев также могут обостряться, как и у людей. Сказывается общая нагрузка на иммунитет из-за сырости. А из-за включенного отопления в квартирах воздух становится более сухим, поэтому пыль, какие-то воздушные взвеси могут повлиять на здоровье животного.

— Допустим, вы используете какие-то дезодоранты, освежители воздуха, духи, — делится Михаил Шеляков. — Они могут оставлять в сухом воздухе стойкие взвеси эфирных масел. Для людей какие-то цитрусовые ноты, эфирные масла приятны, а для кошек это сильнейший аллерген. Даже одна из рекомендаций, если вы не хотите, чтобы кошка подходила к новогодней елке, — сделать вокруг новогоднего дерева барьеры из апельсинов. Она их, вероятнее всего, не будет пытаться преодолеть, поскольку для кошки запах апельсинов просто отвратителен.

Депрессия тоже не «прерогатива» человеческого организма. Сокращение светового дня, уменьшение количества солнечных дней могут также повлиять на психическое состояние животных. Ведь с собаками, как правило, начинают меньше гулять. Летом хозяева ходят с животными по три часа, а осенью и зимой могут выбежать всего на 15 минут — и домой.

— Собаки все-таки социальные существа. Они хотят общаться. И должны это делать. Когда собачку маленьких размеров приучают ходить дома на пеленку, чтобы не гулять с ней, это на самом деле плохо. Потому что таким образом мы ломаем эволюционный механизм. В природе собака в своей «конуре» в туалет не ходит. Она ищет подходящее место за пределами дома. А наша квартира для собаки — это конура, поэтому какие-то естественные эволюционные настройки мы начинаем менять и, соответственно, потом получаем серьезные проблемы — с психикой в том числе. Любой стресс обостряет все текущие заболевания и может даже вызвать новые, — добавил Михаил.

Если суммировать рекомендации, то в осенний период надо окружить питомца заботой, вниманием, лаской. Если какие-то признаки недомогания есть, неплохо бы пройти диспансеризацию. Животным ее обычно, как и людям, проводят осенью.

Физиология у нас такова, что, хотим мы этого или нет, к зиме всегда немного набираем массу, а к лету ее сбрасываем. Хотя это естественный физиологический процесс, его надо контролировать. От депрессии, от скуки, от снижения физической активности наши питомцы (и в этом они очень похожи на нас) могут есть слишком много. И это приведет к ожирению. А за ним потянутся болезни сердца, суставов, диабет и одышка.... Ни одного плюса в избыточном весе кошек и собак мы не видим, только минусы.

Юлия Чикарева, мастер по изготовлению костюмов для собак на заказ:

— При выборе костюма собаке обратите внимание на комфорт животного. Необходимо, чтобы собака не чувствовала себя скованно, ей нельзя ограничивать активность. Как животное бежит на улице без одежды, так оно должно чувствовать себя и в костюме. В этом плюс заказной одежды: при ее пошиве учитываются все характеристики животного. При выборе ткани обратите внимание на мягкие и дышащие материалы. А еще ткань должна легко стираться.

Купите шубу пушистику

По словам ветеринарного врача Михаила Шелякова, для некоторых животных утепление — необходимость. В первую очередь, конечно, шубки, толстовки нужны мелким собакам. Ведь чем меньше тело у животного, тем легче оно теряет тепло. То есть охладиться маленькая собачка может гораздо быстрее. Для больших собак, у которых при этом нет какого-то плотного шерстного покрова, утепление тоже актуально.

Если мы подбираем одежку, она может быть утепленной, может быть демисезонной — моделей много. Главное — помнить, что обязательно надо ее примерять. То есть никаких маркетплейсов, никаких заказов по размерам вслепую, без примерки. Мы должны прийти в зоомагазин с питомцем, все примерить, посмотреть, чтобы нигде ничего не натирало.

Основной критерий качества изделий подобного плана — отсутствие внутренних швов. Обращайте внимание на всякие декоративные элементы. Их наличие на самом деле нежелательно, потому что это — мостики холода. Туда, где ткань прошита, холод быстрее проникает. Полезными будут только светоотражающие элементы.

Когда мы готовимся к зиме и собираемся обзавестись обувью для любимца, скажем, из каких-то гигиенических соображений, такие башмачки также мало будет просто примерить и купить. Сначала питомцу надо будет несколько дней, а то и недель, походить в них дома, потому что к таким вещам надо привыкнуть. Даже одежду некоторые собаки воспринимают как что-то неудобное, многие домашние животные пытаются даже снять с себя такие вещи. С тапочками все еще сложнее. Так что перед выходом на улицу длительное время приучайте собаку к обновке. Затем можно будет надевать тапочки на короткие прогулки, только после этого решаться на длительные променады.

