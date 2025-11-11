Микроволновка и не только: эти бытовые приборы опасно подключать к удлинителю

Удлинители есть практически в каждом доме, но знали ли вы, что они могут представлять опасность? Дело в том, что они предназначены для временного использования с низким энергопотреблением, а не для постоянной работы мощных приборов.

Опаснее всего подключать к удлинителю такие приборы, как фритюрницы, микроволновые печи, стиральные машины, холодильники. Они потребляют много электричества, поэтому при их работе через удлинитель может произойти перегрузка цепи, перегрев, а в некоторых случаях - искрение или возгорание.

Если вы пользуетесь удлинителями, потому что в доме недостаточно розеток, лучше всего обратиться к специалисту для их установки. Это небольшая инвестиция, которая значительно снизит риск возникновения пожара и повысит общую энергоэффективность вашего дома.