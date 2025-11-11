Не просто кактус: секреты пышного цветения декабриста

Многие цветоводы удивляются, узнав, что роскошный декабрист на самом деле является кактусом, правда, тропическим. Его научное название — шлюмбергера. В природе он растет в лесах Южной Америки, именно происхождение и объясняет все его капризы.

Чтобы декабрист пышно зацвел, нужно создать условия, близкие к естественным. Летом, во время активного роста, растение необходимо обильно поливать, опрыскивать и подкармливать. Его даже можно вынести в сад или на балкон, разместив в тени. А вот осенью наступает период покоя. Цветку необходимы прохлада и резкое сокращение полива вплоть до его полного прекращения на 1-2 недели. Именно после этой «встряска» у него закладываются бутоны.

Как только на кончиках побегов появятся первые бутоны, горшок переносят в теплое и светлое место, возобновляют полив и начинают подкормки. Важно помнить, что в это время растение нельзя переставлять или поворачивать — оно может сбросить все бутоны. Для цветения декабристу также важен короткий световой день, поэтому зимой ему противопоказана искусственная подсветка по вечерам.

После цветения, весной, растение можно пересадить и сделать формировку. Для пересадки возьмите неглубокий и широкий горшок с хорошим дренажем и рыхлым, питательным грунтом, советует автор канала «Ваше хозяйство».