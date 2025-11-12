Гениальный лайфхак: как постирать шторы, не снимая крючки

Всем знакома ситуация, когда стирка штор превращается в мучение из-за необходимости снимать и снова вешать десятки крючков. Есть способ проще. Гениальный лайфхак, который избавит вас от этой рутины.

Перед стиркой сполосните тюль в воде, чтобы смыть пыль. Затем, не снимая крючков, плотно сверните верхнюю часть шторы с крючками внутрь. У вас должен получиться плотный рулон, на него наденьте обычный носок. Его резинка надежно зафиксирует ткань, не давая ей развернуться.

Смело загружайте штору в стиралку. После окончания программы вам не придется заново надевать на них крючки. Этот лайфхак настолько же гениален, насколько и прост, отмечает автор канала «С Викой по порядку».

Что касается режима стирки, здесь важно не торопиться. Выбирайте деликатный режим с температурой не выше 30-40 градусов, особенно для синтетических тканей. Это убережет материал от выцветания и деформации. Отжим лучше установить на минимальных оборотах.

Не менее важен и выбор моющего средства. Откажитесь от агрессивных отбеливателей и универсальных порошков. Идеальный вариант — жидкие гели для стирки. Они лучше выполаскиваются и не оставляют разводов на ткани.