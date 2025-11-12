Ориентальная кошка: что нужно знать об этой породе

Популярность ориентальных кошек у любителей экзотических пород растет и в России, и за рубежом. У этих животных эффектная внешность и яркий характер: они много двигаются, играют, требуют внимания, а еще — крепко привязываются к хозяину. «Лента.ру» рассказывает все, что нужно знать об этих питомцах: как выглядят, какие особенности характера, как правильно за ними ухаживать.

Главное о породе

Название: Ориентальная кошка.

Происхождение: Таиланд.

Продолжительность жизни: 12-15 лет, при хорошем уходе — до 18 лет.

Вес: 3-6 килограммов.

Размеры: рост в холке — около 25-30 сантиметров, длина тела вместе с хвостом — 60 сантиметров.

Характер: общительные, привязанные к хозяину, подвижные, любопытные.

Образ жизни: активный.

Цена: 25-300 тысяч рублей.

Ориентальная кошка — изящное и грациозное животное с удлиненным гибким телом, большими ушами на клиновидной голове и выразительными миндалевидными глазами. У представителей этой породы яркий темперамент и высокий уровень интеллекта, их ценят за дружелюбие и легкость в обучении.

Ориентальные кошки — контактные животные, от владельцев они требуют внимания, нуждаются в общении с людьми. Поэтому подойдут и одиноким людям, и большим семьям.

История породы

Предшественников ориентала наряду с сиамскими кошками завезли из Таиланда в Англию в XIX веке. В отдельную породу ориенталов долго не выделяли и считали их одной из разновидностей сиамцев.

В 1920-х Британский клуб сиамских кошек исключил зеленоглазых питомцев однотонного окраса из класса сиамцев и прекратил поддерживать разведение кошек любого окраса, кроме голубоглазых гималайского окраса. Разведением ориентальных кошек, отличных от сиамских, занимались только отдельные клубы любителей породы, а в 1950-х прародительницу современных ориенталов вывезли в Америку.

Именно там заводчики впервые зарегистрировали ориенталов как самостоятельную породу и к 1977 году добились ее полноценного признания. Постепенно генофонд ориентальных кошек расширился, и если поначалу заводчики признавали только один коричневый окрас, то к настоящему времени у ориенталов насчитывается до 150 вариаций.

Ориентальная кошка: как выглядит

Тело

Благодаря легкости тела, длинным лапам, тонкому хвосту ориентальные кошки кажутся почти воздушными. Их корпус удлинен, живот подтянут, грудная клетка выпирает.

Однако при кажущейся хрупкости у них очень мускулистое тело, что делает ориенталов одними из самых «спортивных» кошек: они с легкостью забираются на высокие полки и совершают длинные прыжки.

Владельцам рекомендуется оборудовать дом игровыми комплексами и местами для лазания, чтобы животное безопасно выплескивало природную энергию.

Длинный хвост ориентальной кошки напоминает хлыст, его толщина равномерна по всей длине. Хвост помогает кошке сохранять равновесие при прыжках и маневрах, а также активно используется для невербального общения. Если хвост поднят — питомец в хорошем настроении; если опущен — насторожен.

Голова

У ориентальной кошки утонченный силуэт и узнаваемая внешность:

клиновидная голова;

прямой профиль;

плавный переход от плоского лба к носу;

заостренный подбородок.

Из-за формы головы и внимательного взгляда эти кошки имеют весьма интеллигентный вид; плоский лоб и длинная морда придают животному аристократичность.

Уши

Уши широко поставленные у основания, заостренные на концах, как у египетских кошек на древних фресках.

Большие уши у ориенталов — один из главных признаков породы.

Заводчица ориентальных кошек Олеся Коровкина отмечает, что в рамках породы выделяют несколько типов ориенталов:

классические — с почти вертикальными ушами;

классические современные — с чуть более широким поставом ушных раковин;

«экстрим» — с горизонтально расположенными ушами.

До 300-400 тысяч рублей может стоить котенок ориентала типа «экстрим».

По положению ушей можно легко определить настроение кошки: если питомец проявляет интерес, они направлены вперед; если животное настороженно, уши слегка развернуты.

Глаза

Еще одна изюминка ориентала — слегка раскосые миндалевидные глаза, придающие их взгляду особенную выразительность. Стандартом породы считаются зеленый цвет глаз (оттенки — от ярко-зеленого до изумрудного), а также голубые глаза у кошек белых и светлых окрасов.

Интенсивность и глубина цвета глаз — один из критериев выставочной оценки для ориентальных кошек.

Шерсть

Существует две вариации породы: короткошерстная и длинношерстная. У тех и у других нет подшерстка, поэтому ориенталы чувствительны к холоду.

Шерсть у короткошерстных кошек гладкая, плотно прилегающая к телу, она блестит и приятная на ощупь. За ней просто ухаживать — достаточно регулярного вычесывания, один-два раза в неделю.

Шелковистую шерсть длинношерстных ориенталов нужно вычесывать чаще, три-четыре раза в неделю, чтобы предотвратить образование колтунов.

Окрас

Стандарт породы допускает почти все возможные окрасы, вариаций — несколько сотен. Среди них выделяются:

лиловый;

голубой;

красный;

коричневый (более темный «гавана» и более светлый «циннамон»)

бежевый (кремовый и более темный «фавн»)

черный (эбони);

белый;

табби.

Характер и повадки

Ориентальная — одна из самых контактных домашних кошек. Она все время стремится быть рядом с человеком, не переносит одиночества. По словам заводчицы ориентальных кошек Веры Потоцкой, ориенталы нуждаются в постоянном общении.

«Это не те кошки, что часами спят в укромном уголке или мурлычут у вас на коленках: им важно внимание, движение, разговоры. Это вечный двигатель, это активность», — Вера Потоцкая, заводчица ориентальных кошек.

Физическая активность

Ориенталы — неутомимые исследователи. Они обожают взбираться на шкафы, прыгать по подоконникам и открывать дверцы лапами. Это одна из самых активных и подвижных пород, поэтому уход за этими питомцами невозможно представить без ежедневных игр, физических и интеллектуальных нагрузок.

Эти кошки с удовольствием участвуют в подвижных играх — будь то погоня за мячиком, прыжки по полкам или охота на лазерную указку.

Дом, где живет ориентальная кошка, должен быть оборудован когтеточками, игровыми комплексами и полками для лазания. У представителей этой породы мускулистое тело, оно требует тренировки, иначе кошка может начать скучать.

Скука у ориенталов часто приводит к деструктивному поведению: питомец может сбрасывать предметы с полок, переворачивать содержимое шкафов и навязчиво звать хозяина днем и ночью. Скучающий ориентал может впасть и в апатичное состояние, начать переедать или отказываться от еды.

Во избежание подобных проблем ориенталов можно дрессировать: они хорошо поддаются дрессировке и с удовольствием занимаются с человеком и демонстрируют результаты не хуже, чем собаки.

Дрессировка ориентальных кошек

Принято считать, что кошки плохо поддаются дрессировке, но ориентальная кошка — исключение. Эти умные животные способны быстро усваивать команды, особенно если обучение проходит в игровой форме и с поощрением.

Ориенталы легко запоминают слова, откликаются на кличку и могут выполнять простые трюки: приносить игрушку, садиться по команде или открывать ящики лапами. Главное — не использовать наказание. Лучше вести обучение через позитивное подкрепление: лакомство, ласку, мягкое одобрение.

«Пенсионерам ориентал точно не подойдет, они могут не справиться. По опыту нашего питомника говорю: пенсионеры даже возвращали их», — Вера Потоцкая, заводчица ориентальных кошек.

Взаимодействие с хозяином

Представители этой породы очень привязаны к хозяину: эмоциональная зависимость от человека у ориенталов выражена сильнее, чем у большинства других пород. Часто кошка выбирает одного «главного» человека, за которым следует буквально по пятам: сидит рядом, спит у ног и встречает у двери. При этом ориентал остается доброжелательным к гостям и редко проявляет агрессию.

«Ориенталы вездесущие и разговорчивые. Когда мы подбираем хозяина котятам, мы обязательно спрашиваем, какой состав семьи, какие привычки, чтобы потом не было эксцессов: мол, ой, у нас котик так громко разговаривает, а мы любим тишину», — Вера Потоцкая, заводчица ориентальных кошек.

Ориенталы — «говорливые» животные, они выражают свои эмоции с помощью разнообразных мелодичных звуков. Питомцы не просто мяукают, а как будто ведут диалог, меняя интонацию и громкость, подстраиваясь под голос хозяина.

Тем, кто много времени проводит вне дома и живет один, стоит задуматься о том, чтобы завести компаньона своему коту — ориенталы прекрасно ладят с другими кошками и даже собаками.

Особенности ухода за ориенталом

Ориентальные кошки отличаются крепким здоровьем. Среди генетических заболеваний можно выделить только косоглазие, которое не сказывается на качестве жизни животного. Однако эти кошки могут заболеть, если за ними неправильно ухаживать.