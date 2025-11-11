Как грамотно расхламиться перед праздниками и почему это важно

Это только кажется, что до новогодних праздников еще куча времени. На деле же в суете рабочих будней и глазом моргнуть не успеете, как будете спешно делать генеральную уборку и закупать продукты к праздничному столу. Есть и еще одна важная задача, которую мы упускаем из виду в преддверии Нового года. Психолог Вероника Ахметова в беседе с WomanHit напомнила, что неплохо бы заглянуть в недры платяных шкафов и гардеробных и освободить их наконец от всего лишнего. А такого «добра» обычно полно у каждой дамы. Даже у той, которой вечно нечего надеть.

© Unsplash

Приданое, которое не пригодится

Рубашка, которая когда-нибудь может быть пригодится, джинсы, которые на размер меньше на всякий случай для мотивации, когда я похудею, маленькое черное платье, которое уже совсем не маленькое и вышло из моды и так далее. Знакомый набор? А еще шубы, пуховики, сапоги на высоченной шпильке, сумки из студенческого прошлого. «Приданое» копится с каждым годом, но едва ли перейдет по наследству детям и внукам. Времена не те, да и мода стремительно меняется. Поэтому действуем быстро и безжалостно.

«Дело не только в освобождении места для новых вещей. В принципе, расхламление — это такой мощный сеанс психотерапии, который каждый из нас доступен абсолютно бесплатно, и имеет он огромное количество бонусов. Представьте, что вот этот шкаф — это ваше сознание, забитое, заставленное старыми какими-то обидами, старыми проблемами, не избывшимися надеждами, планами на потом, которые вы откладываете без остановки. И каждый раз, открывая свое сознание, вы испытываете легкий страх, потому что там столько вещей, которые лежат-лежат, и никак не могут найти применение», — объясняет эксперт.

Правило трех коробок

Вероника Ахметова рекомендует рассортировать вещи следующим образом:

«Возьмите три коробки. В первую сложите вещи, которые несут вам счастье и радость, идеально сидят, радуют глаз. Их мы оставляем. Вторая коробка — это вещи на выброс. И необязательно поеденные молью, а просто те, которые вы не носите. И в ближайшее время не собираетесь. Говорим "спасибо, прощай" и несем коробку на мусорку».

Третья коробка — это самая коварная категория.

Сюда сложим вот эти вещи-иллюзии, которые «похудеть, перешить, потом когда-нибудь». Дайте себе срок, договоритесь, напишите на коробке дату, к примеру «шесть месяцев». И если за этот срок вы их не надели, относим во вторую категорию, то есть на мусорку. Есть вариант — в благотворительные организации для нуждающихся. Не забывайте задать себе мысленно вопрос: «Чувствую ли я себя в этой вещи уверенно, комфортно? Нравится ли она мне, да и вообще нужна ли?» Если чувствуете хоть какое-то сомнение, тоже отправляйте ее во вторую категорию.

Есть еще один способ понять, несет ли данная вещь для вас ценность. Представьте, что вы впервые увидели ее в магазине. Купили бы снова или даже примерить бы не захотели? Ответ придет сразу же, как и решение.

Свято место пусто не должно быть

Психолог заверила, что как только шкаф будет освобожден от ненужного груза, в голове и на душе тоже воцарится долгожданный порядок.

«Вы наводите порядок в шкафу и посылаете четкий сигнал своей голове, своему мозгу. Я хозяйка своей жизни и могу навести порядок. Вы отпускаете прошлое», — объясняет она.

Не забудьте побаловать себя за проделанную работу. На свободные полки и вешалки можно смело повесить новенькие платья, брюки и блузы. Прогуляйтесь по онлайн-магазинам, создайте мини-гардероб мечты, сложив в корзину те вещи, на которые загорелся глаз. Примерьте и наслаждайтесь обновками. Этот завершающий шаг тоже важен как награда за смелое прощание с тяготящим прошлым.