Цветущая клумба гарантирована: как посеять анютины глазки под зиму

Анютины глазки (фиалка трехцветная или садовая виола) можно сеять зимой, чтобы получить пышную клумбу без хлопот с рассадой в следующем сезоне. Так вы избавите себя от необходимости ухаживать за подоконниками в саду и будете ждать цветения к лету. Кстати, растения, пережившие зиму, становятся крепче и цветут раньше.

Виолу сажают на солнечной стороне на грядках с рыхлой почвой. Если почва глинистая, добавляют торф и песок. Семена берут в полтора раза больше обычного, так как некоторые из них могут погибнуть. Обычно посев проводят в с конца октября по конец ноября, слегка присыпая землей. В холодных регионах грядку закрывают еловым лапником или агроволокном, советует канал «Дача — это маленькая жизнь».

Весной, когда сойдет снег, укрытие снимают. Всходы прореживают, оставляя между растениями расстояние до десяти сантиметров. Виола не требует частых подкормок, но для яркого цветения можно внести немного минеральных удобрений. Если все сложится удачно, ждите первые цветочки уже в мае. Цвести будут до поздней осени.