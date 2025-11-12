Хитрости, которые сделают лук в вашим верным помощником

К новогодним праздникам осталось совсем немного времени, а это значит, что пора готовить салаты. И почти в каждом из них есть лук — свежий, жареный или пассерованный. Но этот «дед в ста шубках» часто портит маникюр, макияж и настроение. То равномерно нарезать не получается, то на сковороде он моментально превращается в угольки. Вот несколько рабочих советов, которые помогут справиться с луком легко.

Чтобы чешуйки не расползались при нарезке, а полукольца получались ровными, начните резать луковицу не с хвостика, а с донца. Разрежьте ее пополам вдоль, а затем шинкуйте каждую половинку, начиная с корешка. Чешуйки будут держаться плотно до самого конца.

Самый простой способ не плакать над луком — набрать в рот воды во время нарезки. Так вы не сможете случайно открыть рот и вдохнуть едкие пары. Проверено: слез не будет! Еще один вариант — стараться дышать только носом, советует канал «Посад».

Лук имеет привычку подгорать в самый неподходящий момент. Чтобы этого избежать, не ждите, пока он полностью подрумянится. Как только появится легкий золотистый оттенок, сразу выключайте плиту. Лук дойдет до идеального состояния на остаточном тепле и не сгорит.

Для аппетитной хрустящей корочки перед жаркой обваляйте луковые кольца в смеси муки и сахарной пудры (пудры нужно примерно в четыре раза меньше, чем муки). Лишнюю панировку обязательно стряхните через сито, иначе она будет гореть на сковороде.

Если после праздников в холодильнике остался стойкий запах еды, разрежьте луковицу пополам и положите ее на полку. Она впитает все посторонние ароматы, при этом сама не оставит и следа. Эту же луковицу потом можно использовать для ароматизации бульона.